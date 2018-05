Muitas vezes sentimo-nos ansiosos, quer seja porque temos um determinado prazo para entregar um trabalho importante, porque temos de ir a um sítio que nos deixa desconfortável ou até sem razão aparente, o que nos faz criar uma série de pensamentos e sensações negativas e pode levar a uma crise de ansiedade. Isto acontece quando "existem uma série de sintomas físicos que se alimentam uns aos outros, criando uma sensação de angústia e, muitas vezes, desespero", explica Inês Chiote Rodrigues, psicóloga clínica. A crise de ansiedade é caracterizada pela ocorrência de, pelo menos, quatro destes sintomas físicos. São eles "o batimento cardíaco acelerado, aperto no peito, medo intenso, dificuldade em respirar, náuseas, tremores, dores de cabeça, suores, calafrios, tonturas, confusão mental ou tensão muscular", enumera a psicóloga clínica.

Assim sendo, saiba o que fazer quando está perante uma crise de ansiedade e, melhor ainda, crie hábitos que evitem que esta aconteça.





Aprenda a normalizar

Independentemente da razão que a leva a ficar ansiosa, "frases como ‘o meu corpo está apenas a reagir, não me vai acontecer nada de mal’ ou ‘é normal estar ansioso porque só estou a pensar coisas negativas’ podem ajudar", aconselha Inês Chiote Rodrigues.





Ponha em prática técnicas de relaxamento

"Técnicas de relaxamento e distração são fundamentais para diminuir a ansiedade. Tente, nesses momentos, respirar mais lenta e profundamente, deitando todo o ar cá para fora. Ao mesmo tempo que exercitamos uma respiração mais lenta e profunda, o cérebro começa a enviar sinais ao corpo de que está tudo bem e não há perigo, pelo que o corpo começa a descontrair", explica. "Como a ansiedade é uma questão de foco, procurar retirar o foco dos sintomas e dos pensamentos é essencial. Tentar observar o que o rodeia e utilizar o raciocínio numérico para se distrair (conte quantas árvores vê, quantas cores diferentes vê) são apenas alguns exemplos que podem ajudar a acalmar."





Adote um estilo de vida saudável

Para prevenir as crises de ansiedade, Inês Chiote Rodrigues aconselha que adote os "três essenciais: alimentação, exercício físico e sono". Deve, portanto, "comer de três em três horas, pratos variados e com diferentes cores e nutrientes, assim como beber 1,5 litros de água por dia". No desporto, pratique-o com regularidade, "pois libertamos uma série de hormonas de bem-estar que nos acalmam", e não tem de ir ao ginásio, já que "caminhadas diárias de 30 minutos são suficientes para este efeito". Para descansar e repor energia para o novo dia, a psicóloga recomenda que "tentar dormir sete ou oito horas por dia é essencial".





Faça algo de que gosta

É importante que se envolva em atividades de lazer "que a ajudem a ‘desligar’ do piloto automático do dia a dia", tais como "ler, dançar, passear, cantar, estar com os amigos, tudo aquilo que a faça sentir-se melhor".



Medite