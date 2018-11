O amor não tem limites, mas tem calorias

O estudo foi feito pela empresa de sondagens inglesa One Poll e contou com mais de 2.000 casais. Segundo os dados da investigação, três em quatro destes ganharam peso, quase sempre no primeiro ano da relação.

As explicações prendem-se com o facto de que, uma vez numa relação, já não existe a mesma pressão estética e a necessidade de estar sempre (fisicamente) bem para a outra pessoa, ainda que a entrada nesta "zona de conforto" possa variar de casal para casal.

No estudo foi também analisado que no casal quem sofre mais mudanças em termos de peso e corpo são os homens. A solução? Comer bem e praticar desporto, por exemplo em conjunto, de forma a aumentar a motivação.