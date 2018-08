Novas diretrizes no combate à obesidade infantil

O comportamento sedentário é o fator mais influente em casos de obesidade infantil. Numa tentativa de combate à doença, a Associação Americana do Coração (AHA, sigla em inglês) aconselha os pais a fazerem uma melhor gestão do tempo que os mais pequenos passam em frente aos ecrãs, com novas diretrizes a recomendar menos de duas horas diárias.

Os cardiologistas também propõem alturas do dia "livres de dispositivos eletrónicos" e a interdição de tais aparelhos à hora da refeição. Em contrapartida, o comité para a obesidade da AHA recomenda o incentivo de jogos e atividades ao ar livre, já que a boa notícia é que o sedentarismo é o fator que melhor se consegue controlar.

Em Portugal, segundo o estudo mais recente da Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil, referente ao ano passado, 28,5% das crianças entre os 2 e os 10 anos têm excesso de peso e 12,7% dessas são obesas.

Importa alertar que o sedentarismo nas crianças (e não só) não se traduz apenas na ausência de exercício físico. Inclui também o tempo gasto frente à televisão, a ler ou até andar de carro, estando diretamente associado ao risco de doenças cardíacas e diabetes.