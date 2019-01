Com um painel de vários especialistas, esta iniciativa conta com workshops (até 2 de fevereiro), organizados nas lojas da Well’s e também com conversas online (até 10 de fevereiro), transmitidas em direto na página de Facebook da Baby Well’s.

As "Conversas Mother Well’s" surgem com o objetivo de dar resposta às inúmeras dúvidas e anseios que surgem na maternidade. A ideia partiu de três especialistas: a pediatra e neonatologista, Dra. Graça Gonçalves, a enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, Enf. Cármen Ferreira e ainda com a terapeuta de sono infantil, Filipa Sommerfeldt Fernandes.

As iniciativas decorrem no Porto, Coimbra e Lisboa e vão abordar temáticas tão diferentes, como o primeiro mês de vida dos bebés à importância do sono e ainda dicas úteis para a preparar a chegada de novo membro da família.

A participação é gratuita, sendo necessário apenas inscrever-se numa loja Well’s ou através de mensagem privada no Facebook. As sessões online em direto da página decorrem durante toda a semana, consoante os dias e horários estipulados por cada especialista. Nestes diretos, as três vão responder a dúvidas relacionadas tanto com a saúde da mãe como do bebé, colocadas através do Facebook.

A ideia surgiu através daCampanha Bebé e Mamã, que está em vigor nas lojas da marca até dia 10 de fevereiro.