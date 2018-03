Também conhecida como ginseng peruano, a maca cresce nas montanhas dos Andes, no Peru, há pelo menos três mil anos. Agora, no Instagram, vemo-la a ser adicionada em pó, no café, batidos e até na confeção de guacamole ou húmus.

Recentemente, a maca tem também sido relacionada com o aumento do desejo sexual. Segundo Salena Zanotti, ginecologista e obstetra, em entrevista à Women’s Health norte-americana, a falta de apetite sexual afeta de 36 a 50% das mulheres.





Ora, Christy Brisette, presidente da 80 Twenty Nutrition, referiu à mesma publicação que, de acordo com alguns estudos, homens e mulheres verificaram um aumento da libido depois de tomarem 1,5 a 3 gramas de maca por dia, durante um a seis meses.