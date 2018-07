Johnson & Johnson condenada a pagar indemnização de milhões

A empresa norte-americana especializada em produtos farmacêuticos e de higiene pessoal foi condenada a pagar uma indemnização de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares, cerca de 4 mil milhões de euros. A decisão foi tomada pelo júri do tribunal de St. Louis, no Missouri.

Recordamos que 22 mulheres alegaram sofrer (ou ter sofrido) de cancro nos ovários na consequência do uso de pó de talco da Johnson & Johnson. Seis delas faleceram. Não é a primeira vez que a empresa norte-americana é levada a tribunal, acumulando milhares de processos.

Em declarações, o representante daquela multinacional afirma que todas as sentenças dadas por aquele tribunal contra a J&J foram vencidas nos recursos e que os erros do atual processo ainda são mais graves do que os dos processos anteriores. Por essa razão anunciou que a J&J irá recorrer da decisão tomada.

A CNN acrescenta que, desde os anos 70, diversos cientistas estudaram a possibilidade da relação entre o talco e o cancro nos ovários e no colo do útero. Contudo, ao longo dos anos foram publicadas teses que refutaram qualquer ligação entre esses elementos.