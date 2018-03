Depois do teste sanguíneo que deteta o género, com apenas oito semanas de gestação, e das modernas ecografias em 3D, chegou a vez de inventarem um serviço que ajuda a reduzir (ainda mais) a ansiedade dos nove meses: impressoras 3D que criam réplicas dos bebés.

De acordo com o Daily Mail, a empresa russa Embryo 3D capta as imagens de ultra-sons a partir da 20ª semana de gravidez para montar um modelo tridimensional do feto.

Inicialmente havia apenas a opção de impressão em plástico, contudo, com a evolução do sistema e tecnologia japonesa, já é possível solicitar modelos em gesso ou cobertos com metais preciosos.

No site, a promessa é que a versão do futuro bebé fique pronta em apenas 10 dias. As opções custam aproximadamente €208, €420 e €675.

Apesar de inusitada e até um pouco bizarra, a tecnologia 3D pode, além de fins comerciais, ser usada para fins médicos, ao auxiliar na detecção de alterações físicas em estágio precoce.