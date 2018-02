O nome pode soar estranho, bem como o aspeto, mas o café verde pode ter vários benefícios para o corpo.

O ácido clorogénico é a substância responsável pela ação terapêutica do café verde no organismo e torna-o uma opção com muitos benefícios. É ainda composto por outras substâncias com impacto relevante no organismo, como a cafeína, a teofilina, a teobromina, os taninos e os flavonoides. Como é um potente antioxidante, estimula o metabolismo e baixa os níveis de açúcar no sangue. Aliado a uma alimentação saudável e ao exercício físico, é uma ajuda extra na hora de queimar gordura. Como não deixa de ser café, a cafeína vai também dar mais energia ao corpo.