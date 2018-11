Por Máxima, 07:10

Carneiro (21 de março - 20 de abril)

Fortes e impulsivos. Agem de cabeça quente e são, muitas vezes, encarados como personalidades ligeiramente agressivas. Têm tendência para tomar decisões precipitadas e nem sempre pensam nas consequências das suas acções – o que algumas vezes pode ser uma vantagem, torna-se uma desvantagem.

Touro (21 de abril - 20 de maio)

Apegados aos bens materiais. Para além de serem extremamente românticos, os nativos deste signo apegam-se com a mesma facilidade aos bens materiais. Gostam de apreciar as coisas boas da vida, mas nem sempre as sabem partilhar com os outros. A sua personalidade forte, uma das suas maiores qualidades, têm nesta uma das suas maiores falhas.

Gémeos (21 de maio - 20 de junho)

Irregulares e influenciador. São muitas as personalidades deste signo que se definem por ter "duas caras, duas verdades". Conseguem mudar de humor e opinião da noite para o dia e têm a rara capacidade de influenciar quem os rodeia muito facilmente, o que os torna diplomáticos, mas nem sempre pelas melhores razões.

Caranguejo (21 de junho - 21 de julho)

Instáveis e temperamentais. Apesar de serem extremamente ligados às relações com as pessoas e aos sentimentos, este signo é muito temperamental e ligeiramente instáveis. Há momentos em que conseguem ser atenciosos e ligados aos outros e outros momentos em que deixam vir ao de cima toda a sua irritação

Leão (22 de julho - 22 de agosto)

Egocêntricos e exagerados. Os nativos deste signo adoram que lhes seja massajado o ego. Gostam de ouvir elogios e louvores, faz parte da sua natureza. Os leões são peritos em fazer dramas à volta dos acontecimentos mais insignificantes.

Virgem (23 de agosto - 22 de Setembro)

Prudentes e críticos. Os nativos de Virgem, para além de perfeccionistas, conseguem encontrar defeitos onde mais ninguém encontra. Seja neles, ou em quem os rodeia, o que pode tornar-se um desafio para os mais próximos. Gostam de ter todas as situações controladas e saber o que fazer sempre.

Balança (23 de setembro - 22 de outubro)

Desconfiados e inseguros. Para as personalidades Balança, todo o luxo é pouco. Mais importante do que ter muitos bens, os nativos deste signo querem o melhor e o mais caro. Desconfiados por natureza, demoram algum tempo para aceitar alguém novo, embora sejam amigos dedicados.

Escorpião (23 de outubro - 21 de novembro)

Orgulhosos e passionais. É um dos signos mais conduzidos pela paixão, tanto o bom como para o mau. Se num relacionamento podem ser cheios de desejo, numa discussão são cobertos por alguma presunção e orgulho.

Sagitário (22 de novembro - 21 de dezembro)

Ingénuos e fechados. Os nativos deste signo conseguem ser muito ingénuos no que toca ao amor, mas isso não é necessariamente um defeito. O problema é que saem, quase sempre, magoados das relações. São vistos pelos outros signos como pessoas um pouco fechadas.

Capricórnio (22 de dezembro - 20 de janeiro)

Teimosos e insensíveis. É o signo mais teimoso do zodíaco, mas também o mais dedicado ao trabalho. Empenhados em fazer o melhor por quem os rodeia, é preciso muito esforço para desenvolverem sentimentos mais profundos de amizade ou amor.

Aquário (21 de janeiro - 19 de fevereiro)

Imprevisíveis e difíceis. Este é o signo do zodíaco com quem é mais difícil manter uma relação, amorosa ou não. Tanto gostam de estar com as pessoas, como amam a liberdade de estarem sozinhos. Difíceis, podem ser tidos como pouco amistosos e um tanto distantes.

Peixes (20 de fevereiro - 20 de março)

Voláteis e negativos. Os nativos deste signo conseguem ser mil coisas diferentes ao longo do dia, fazendo com as pessoas que os rodeiam, duvidem da sua verdadeira essência. Têm tendência para retirarem os pontos mais negativos das situcações.