A procura de um estilo de vida saudável é cada vez mais frequente e nunca é tarde para mudarmos os hábitos. Pequenos passos levam a grandes conquistas. E que tal começar pela alimentação? Se o tempo escasseia para cozinhar os alimentos certos, a Máxima dá-lhe uma ajuda. Seja take away ou entrega ao domicílio ou no escritório, reunimos as opções mais saudáveis para um estilo de vida equilibrado.

Sim, podemos comer bolo de aniversário sempre que quisermos

Para os mentores do Too, levar uma vida saudável não tem de ser sinónimo de viver a vida com privações, restrições e stress. A Too coloca ao nosso dispor um menu vasto e delicioso, mas nem por isso menos saudável. E embora seja difícil escolher o preferido, destacamos o bolo de aniversário sem açúcar de cacau com recheio de mousse de manteiga de amendoim, isto porque não é preciso desculpas para comer bolo de aniversário.

Para levar na carteira

No escritório, na praia, em viagem ou seja qual for o local, pode sempre fazer-se acompanhar de uma refeição saudável com a ajuda deste novo conceito – Vegs & Sun. Saladas, arroz ou noodles são algumas das opções disponíveis num pote já com talheres. Tudo para facilitar a nossa vida.

A comida tradicional portuguesa também pode ser saudável

A opção ideal para toda a família. Isto, graças à diversidade de pratos existentes no menu do Eat Tasty. Para os vegetarianos, nada como o tofu diablo. Para os mais tradicionais que tal um bacalhau com grão e grelos? Instale a aplicação no seu smatphone e não se preocupe com o almoço no escritório ou com o jantar em casa.

Já pode comer pizza fora do cheat day

Gosta de pizza? Experimente as opções saudáveis, confeccionadas pela WT Fit, feitas com massa integral rica em fibras que facilitam a nossa digestão. Para uma refeição mais ligeira, opte por uma das dez sopas no menu . Sopa detox de abóbora ou inhame, ou caldo de brócolos com batata doce são algumas das disponíveis.

Experimente os programas desenhados para as suas necessidades

Licenciada em Ciências de Nutrição, Ana Cunha é a mente por detrás deste projeto. Um leque de escolhas que pode ir de planos fit, detox ou de emagrecimento, a sumos naturais ou detox e, até, sobremesas. Disponível na cidade do Porto, o Ilovemi: My Intelligent Food surgiu da necessidade de preencher uma lacuna que Ana encontrou no mercado: refeições práticas e saudáveis em todo o lado.