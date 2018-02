Há várias especiarias que podiam ser classificadas como superalimentos, mas não é por acaso que o açafrão é conhecido como "o tempero da vida". Além de ajudar a fortalecer as defesas do organismo, por ser particularmente eficaz na prevenção de constipações e de vários tipos de infecções, o açafrão tem um conhecido efeito analgésico e anti-inflamatório, mas também apresente outros benefícios no metabolismo e no sistema digestivo (e é muito eficaz na cura das ressacas, depois das festas). O problema? O nosso organismo tem dificuldade em absorvê-lo.

Para tornar mais fácil a absorção, criou-se uma nova bebida que já se tornou um fenómeno nas redes sociais (já existem as hashtags #turmericlatte e #goldenmilk). Na mistura, além do açafrão, é preciso apenas acrescentar pimenta, ingrediente-chave que permite ao corpo assimilar a especiaria. Depois é só acrescentar mel e canela para adoçar o sabor forte da raiz, além de leite, que pode ser de vaca ou de qualquer outra alternativa vegetal.

Para fazê-lo, aqueça o leite numa panela com a canela e depois remova-a antes de começar a ferver. No fim acrescente o resto dos ingredientes.

Ingredientes

1 colher pequena de açafrão

1 colher pequena de mel

½ colher de pimenta

1 pau de canela

300 ml de leite de amêndoas