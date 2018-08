Sim, é verdade. As Hadid têm uma herança genética que as favorece: altas, bonitas e com um corpo escultural todo o ano. Mas não é só genética, claro. Em entrevista à revista People, Bella Hadid revela que uma alimentação saudável e a prática de exercício físico são dois pontos assentes na sua rotina. "Quando queremos muito um resultado podemos chegar bem longe (…) e se fixarmos na nossa mente um objetivo tudo é possível."

Com uma rotina diária de fitness que dura três horas, a modelo conta com a orientação do personal trainer Rob Piela, do ginásio Gotham, em Nova Iorque, e revela que esse é um dos seus segredos. Nos seus treinos, pelo menos 15 minutos são dedicados a exercícios cardio. Sabemos também que Hadid gosta de correr, desporto que combina com a prática de yoga e pilates. Antes dos desfiles, o seu snack preferido são tostas com abacate e sopas vegan. Ainda assim, baseada numa dieta altamente proteica, a sua rotina de alimentação não tem espaço para deslizes fáceis como a "comida de avião". "Gosto de ter a certeza que a minha dieta é rica em bons alimentos e manter-me hidratada é uma das prioridades. É basicamente isso que faço, no que respeita à alimentação." Também revela que não é preciso ser-se rigoroso. "Se queres um pouco de pão, vai e sem remorsos!"

Na mesma entrevista, revela ainda que, apesar de tudo, também tem as suas inseguranças. "Acho que todas as pessoas do mundo têm inseguranças. É de loucos. Quando penso nas pessoas que olham para todas as modelos da Victoria’s Secret e imaginam que ‘elas não são humanas, nem têm inseguranças’... Está longe de ser verdade", remata.