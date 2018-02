Do mais recente Secret Story ao antigo Big Brother, a televisão portuguesa tem sido recheada de reality shows nos últimos anos. E, com base nas audiências que têm, este tipo de formato é para durar. Apesar de muitos menosprezarem e criticarem estes programas, certo é que grande parte da população os segue, mesmo que não admita.

Segundo um estudo recente publicado na revista Psychology Today, os reality shows criam dependência. A maioria dos estudos citados na publicação explica que os reality shows foram criados, em parte, para satisfazer uma sede voyeurista e que o seu consumo diz muito sobre a personalidade das pessoas. Outro dos sociólogos mencionados no estudo sustenta que os protagonistas desses formatos nem sempre são "pessoas normais", mas supõem uma "super-representação social", o que os torna divertidos e provocadores de situações surreais.

Outra teoria defende que vemos reality shows para procurar emoções. Isso não significa que a nossa vida seja aborrecida, mas em alturas em que não há muito a acontecer, precisamos de experienciar esse drama através dos outros.