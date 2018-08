Há 14 anos, quando Katie Melua lançou a música Blame it On the Moon já culpava a Lua, na letra de Luciana Paula Caetano, pela fogosa paixão que entoava nesse tema. Talvez na altura Melua não soubesse que, na verdade, a "culpa" das nossas emoções e a oscilação do nosso humor sejam de facto apontadas não só à Lua como a outros planetas. Segundo a astrologia, a disposição astronómica pode ter efeitos sobre o ser humano. Falamos da influência dos períodos de Mercúrio retrógrado.