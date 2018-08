Decifre a sua ansiedade

Carneiro

Este é um bom momento. Porquê? Porque depois de anos de incerteza e saudade, está finalmente "a voltar a si". Nos últimos meses, ganhou certeza sobre quem realmente é e clarificou o que quer, a nível pessoal. Não podia pedir melhor ou mais emocionante momento. Mas, por muito claras que as coisas estejam, continua assombrada pelo sentimento de fracasso por ainda não ter conseguido chegar onde planeou: não tenha pressa! Quanto maior é a capacidade de visualizarmos a vida que queremos, maiores são as possibilidades de a começarmos a viver. Nunca deixe a sua felicidade em stand-by e lembre-se: a energia que põe no seu dia vai traçar o seu destino.

Touro

Está a começar a perceber que a vida não tem que ser difícil para valer a pena. Depois de um ano de puro crescimento, está pronta para entrar num capítulo inteiramente novo que, como tantos outros, não vem sem incertezas e certos graus de medo. Mas aí é que está a lição: a vida não é só trabalhar, pagar contas e dormir. Não tem que se sentir culpada por viver da maneira que quer, mesmo que esta seja mais exuberante do que a das pessoas que o rodeiam. A verdade é que o seu paraíso é criado só por si, por isso, permita-se vivê-lo. O seu medo não a está a atrasar, está só a tentar sinalizar o início de um novo futuro.

Gémeos

Há muito tempo que anda a tentar ganhar a sua própria felicidade. Entre relações amorosas e problemas financeiros têm sido muitos os factores de stress que a atormentam. Mas não por mais tempo. A sua nova forma de viver envolve a aceitar-se a si como tudo o que é e inclinar-se para a sua existência da melhor forma possível. Este ano, a tarefa é só uma e é bem simples: encontrar a verdadeira alegria. Chega de pôr a felicidade dos outros à frente da sua, chega de preocupações e de horas de stress. É hora de mostrar a sua identidade e ver-se livre da imagem que construiu à volta das necessidades dos outros. A sua felicidade é merecida, aqui e agora.

Caranguejo

Os nativos do signo caranguejo estão a passar por um período de transição e isso é inegável. Neste momento, a sua resposta às pessoas que ao seu redor estão a passar por problemas emocionais está a assustá-la mais do que os seus próprios medos, e isso tem que parar. Este não é apenas um tempo de aprendizagem, é o tempo de se conhecer como nunca. Não comprometa a sua felicidade e permita que as mudanças positivas pelas quais está a passar tenham o impacto positivo que devem ter. Pode não sentir as diferenças de imediato, mas não desista. Está no caminho certo, mesmo quando tem medo de não estar.

Leão

Antes de procurar o amor verdadeiro numa pessoa, encontre-o em si. Está exausta de ter que lutar contra o seu corpo, a sua mente, os seus relacionamentos e, a boa notícia é que quando perceber que a sua ansiedade vem da falta de auto-aceitação, não vai lutar mais. Pode e deve ser quem é e não precisa de mudar nada sobre si para ser considerada digno de amor e alegria. Erradamente pensa que mudar o exterior vai mudar a sua vida, quando, na realidade, só o ato de pura aceitação, vai mudar tudo radicalmente.

Virgem

Sim, errar é permitido, não ser perfeito é permitido e arrancar as folhas que quiser da sua história e escreve-la de novo é permitido também. A sua ansiedade gira em torno dos defeitos reconhecidos por si que são, muitas vezes, ilusões da sua mente. Para seguir em frente, aceite que as coisas não são, nem vão ser, perfeitas, e não há mal nenhum nisso. A aceitação do que somos, nem sempre é fácil e a sua dor vem (na sua maioria), disso mesmo. A sua versão ideal é um processo e aceitar-se como é, faz parte dele.

Balança

Ao contrário do que pensa, os medos que o têm assombrado ultimamente, não são espelho de algo errado, muito pelo contrário: são sintomas de uma limpeza energética e emocional. Num balanço, 2016 foi o ano em que todas as peças de uma vida melhor lhe foram apresentadas, em 2017, passou por um processo de readequação, quando largou o que não precisava e abraçou o essencial e, em 2018, sabe o que tem que fazer? Prosperar. Não aceitar a vida pela metade. Está, finalmente, pronta para colher os resultados dos anos de trabalho duro e iniciar um processo de renascimento pessoal, que está ao virar da esquina.

Escorpião

Grandes transições e decisões ainda maiores, é o que este ano lhe traz. Discernimento é a palavra-chave para tudo que a vida lhe vai proporcionar. Está feliz com a sua vida amorosa? Se não, porque é não a muda? Vê-se a desempenhar o trabalho que desempenha agora por mais 3, 5 ou 10 anos? Se não, porque é que não está a procura de novas opções? Ainda que algumas nativas (ainda) não tenham respostas, podem e devem ocupar a mente com estas questões, de maneira a ficarem receptivas à autotransformação radical que as espera. O auge da sua felicidade está no outro lado da indecisão.

Sagitário

Sejamos sinceros, sagitariana, chegou o momento de se reinventar. Seja por necessidade ou desejo, a sua vida antiga não está a funcionar para si e é sempre possível fazer alguma melhoria. A sua ansiedade só lhe está a tentar dizer que, não só é capaz de passar por tais mudanças, como também precisa de as fazer. Pare de se castigar por não estar onde quer e reconheça que o seu medo é um sinal (forte) de que está a subestimar o seu potencial. Concentre-se nisso e livre-se dos seus medos. A sua vida de sonho está a chegar.

Capricórnio

Há algum tempo que sabe que há algo na sua vida que precisa de ser mudado. Talvez o trabalho não esteja a funcionar ou tenha deixado algumas relações com problemas por resolver. Com o tempo, viu-se agarrada a pedaços do passado que já não combinam e o que a sua ansiedade lhe está a tentar dizer é que isto não é maneira de viver. A sua energia, o seu potencial e a sua alegria foram-se desgastando e, a coisa mais incrível de largar o que não está a funcionar, é que a partir daí se vai inclinar apenas para o que lhe é essencial.

Aquário

Claro está que os aquarianos sabem ser poderosos, bem-sucedidos, realizados e orgulhosos, mas o que é que acontece quando não são tão humildes e bondosos com aqueles que interagem? Perdem-se no caminho. Não fazer aos outros o que não gosta que lhe façam a si, é um lema fundamental. Quando surgem os desafios, começa-se a perceber que é crucial tratar as pessoas como nós gostamos de ser tratados e, embora não se aperceba que as suas acções têm impactos negativos na vida de quem o rodeia, está a começar a entender a dica. Está num processo de encontrar sua bondade interior, que só aparece quando a paz interior for atingida.

Peixes

Nunca é tarde demais para arrumar as coisas e começar de novo. Se não gosta do que é, de onde está ou de acontecimentos passados, pare de se concentrar neles e construa uma nova realidade que lhe assente melhor. Porque o que mais nos define é o que fazemos do agora. A sua ansiedade voltou em força para a alertar que viver a vida sempre a remoer em pensamentos sobre o passado, não lhe serve mais. A vida dos seus sonhos está nas suas mãos, e enquanto não perceber isso, o desconforto vai persegui-la.