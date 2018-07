Depois de um longo dia de trabalho, o nosso primeiro pensamento é chegar em casa e relaxar. Para nos ajudar nesta tarefa, a Equivalenza lançou o Drop, o novo difusor com um sistema inovador de ultrassom. Para além de ter à escolha oito aromas diferentes (eucalipto, flores brancas, frutos vermelhos, oceano, papaia e manga, polemo, baunilha e ébano e white musk), o designer do difusor faz com que este se funda na perfeição com a decoração da sua casa, uma vez que pode optar por uma das setes cores disponíveis. Disfrute dos benefícios dos óleos essenciais, que perfumam o seu ambiente e o deixam aliviar o stress do dia-a-dia.