Quando estamos de férias queremos comer, passear, relaxar, dormir. Treinar, normalmente, não faz parte dos planos. Mas é possível incluir o exercício de forma agradável na sua rotina de férias. Basta seguir estas pistas.

Treine com uma vista bonita

Esqueça o ambiente fechado dos ginásios. Mude o treino para o ar livre, quer seja na praia, num jardim ou no campo, respire o ar puro e aproveite a vista para relaxar enquanto se exercita.

Escolha uma modalidade que a relaxe

Durante as férias, esqueça o trabalho e todas as rotinas a ele associadas. Deixe as preocupações com o emprego em stand by. Um dos melhores exercícios para treinar o corpo e a mente é o yoga, pois enquanto pratica o foco assenta nos movimentos, na força, no equilíbrio, na respiração. Além disso, o yoga ajuda-a a melhorar a sua postura, um dos maiores problemas de quem trabalha todo o dia sentada.

Esgote a energia extra de forma rápida

Se o dia a dia está habitualmente repleto de tarefas que nos permitem gastar toda a nossa energia, nas férias os dias são bem mais sossegados. Se não quer ocupar muito do tempo de descanso a fazer exercício, mas quer queimar as calorias da comida extra que está a ingerir, escolha um treino rápido mas intenso, com séries curtas nas quais se esforça ao máximo.