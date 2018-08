Como acabar com a exaustão pelo calor, em 60 segundos

Beba água!

A principal causa do esgotamento pelo calor é a falta de água ou de sal no corpo. Quando começamos a suar, o corpo começa a regularizar a temperatura central e, quando não conseguimos equilibrar a quantidade de líquidos que bebemos com aquilo que suamos, surgem os problemas. Então, faça aquilo que sabe que está certo e beba (muita) água! Não custa nada e a sua pele ainda agradece.

Use roupas largas

Nós sabemos. Andou o inverno todo a trabalhar o corpo para poder chegar ao verão e poder usar aquelas calças justas ou aquele fato de banho vermelho que namorou o ano todo. Mas pense em si. O corpo precisa de suar e as roupas demasiado justas não permitem fazê-lo da maneira que ele precisa. Use e abuse dos vestidos e das túnicas, o seu corpo agradece.

Evite beber café e álcool

Poderosos estimulantes são, também, potenciais ameaças quando se trata de desidratação. Então, a menos que passe o dia todo à sombra, sugerimos que se mantenha afastado dos dois.

Refresque-se!

Quando tudo o resto falhar, aproprie-se – à vontade – do ar condicionado. Se estiver a passar num loja, num restaurante ou num café, entre e sinta-se fresco. Ou desfrute de um banho frio. A água fria ajudará a diminuir a temperatura do corpo e vai fazer com que se sinta com mais energia em pouco tempo.