Estar no meio do verde dá-nos uma sensação imediata de bem-estar e tranquilidade. Para comprovar este sentimento, cientistas da Escola de Medicina Nippon, em Tóquio, analisaram o efeito terapêutico dos aromas das árvores e o estudo pode dar origem a um novo tratamento com aromaterapia.

De acordo com os cientistas, assim que os odores da floresta penetram no nosso organismo, os níveis de stress e irritação diminuem imediatamente. Mais: a exposição mais intensa e prolongada ao cheiro do verde, que vem dos óleos essenciais das árvores, pode reduzir a pressão arterial, fortalecer a imunidade corporal, destruir invasores não desejados e impedir a multiplicação de células cancerosas. Também foi comprovado que ocorre um efeito similar quando simplesmente se olha para fotografias de florestas ou relacionados com o meio ambiente.

Dentro da escola de medicina de Tóquio foi, por isso, criado o centro de pesquisa International Society of Nature and Forest Medicine, que visa aplicar a aromaterapia do odor das florestas como tratamento alternativo no futuro.