Já pode aprender a cozinhar com o chef Kiko

O mês de janeiro traz uma novidade gastronómica para quem gosta de aprender. Depois de muitos pedidos de receitas e conselhos, o chef Kiko decidiu dar início a um "Workshop + Dinner", que acontece n’O Asiático, um dos seusrestaurantes no Príncipe Real, em Lisboa. O primeiro workshop já tem data marcada para dia 24 de janeiro com o tema Jantaradas com um Toque Asiático.

Como não faz sentido ficar de barriga vazia depois de cozinhar, no final segue-se um jantar em que os participantes podem provar os pratos que aprenderam a recriar. O chef Kiko promete ensinar todos os truques e até alguns segredos para transformar os seus pratos em verdadeiras viagens pelo mundo.

O Asiático tem morada fixa no Príncipe Real, em Lisboa, e conta com uma das esplanadas secretas mais cobiçadas da cidade. A carta leva-nos a descobrir pos sabores orientais, do Nepal ao Japão, numa verdadeira descoberta de combinações inesperadas com assinatura do chef Kiko.