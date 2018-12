Combinando astrologia, aromaterapia, litoterapia e prazer, a Bijoux Indiscrets criou 12 kits únicos, cada um adequado a um dos 12 signos do zodíaco. Direcionado às Millennials que procuram desconectar da rotina e do ritmo frenético do dia a dia, e que procuram uma nova ligação à saúde e ao bem-estar, este ritual personalizado pretende renovar a energia feminina.

A coleção Horoscope é uma caixa de prazer personalizado de acordo com os diferentes signos: cada kit (€40) contém um colar com a pedra do signo, para ajudar a libertar energia feminina; um bálsamo orgásmico com quatro aromas correspondentes ao elemento – ar, fogo, terra e ar – e um vibrador externo com 10 modos de vibração.

Elsa Viegas, designer e cofundadora da Bijoux Indiscrets – empresa fundada em 2016 por mulheres, para revolucionar o sector do erotismo –, explica que a ideia partiu de "uma nova maneira de viver a nossa sexualidade. Pensámos a Horoscope para que as mulheres desfrutem de um momento a sós com o seu corpo, as suas emoções, sensações e desejos. Para sabermos como funcionam os nossos corpos com um objetivo claro: reconectar com a nossa energia feminina".

Dísponível em https://shop.bijouxindiscrets.com/en