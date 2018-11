Vamos falar sobre saúde mental

O Festival da Saúde Mental, Cinema, Artes e Informação é um festival português que tem como principal objetivo trazer para a discussão pública o tema da saúde mental. Quatro em cada cinco portugueses sofreram, sofrem ou vão sofrer de um episódio de saúde mental e, por isso mesmo, "Pense, Fale, Saiba, Reaja" é o mote desta iniciativa. O evento divide-se entre o cinema, as artes, a literatura e os espetáculos multidisciplinares.

Depois de uma primeira edição focada nas problemáticas do borderline, alzheimer e alcoolismo, este ano a organização focou-se em temáticas como esquizofrenia, suicídio, ciberdependência e prevenção/promoção para o público infantil. O Mental inaugura a sua segunda edição no dia 15 de novembro e realiza-se em Lisboa e no Porto em três locais: Auditório Orlando Ribeiro (inauguração e dias 16, 17 e 18 de novembro), Auditório Carlos Paredes (dias 24 e 25 de novembro) e, já no Porto, Auditório Almeida Garrett (dia 30 de novembro).