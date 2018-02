Na primavera, as temperaturas estão mais amenas, os dias maiores, há um espírito de renovação e novos começos.

A nova coleção é inspirada na Sakura, ou flor de cerejeira, que representa a esperança de novos começos e o renascer da natureza. As peças são padronizadas com símbolos orientais, como o pavão e o dragão, reminiscente da paz, liberdade e prosperidade. Os tecidos de algodão de alta qualidade vêm de fornecedores que são membros da Better Cotton Iniciative (BCI), produtores de algodão empenhados em melhorar os seus métodos de cultivar o algodão.





A coleção Yoga collection promove a união entre o corpo, a mente e a alma com materiais que asseguram a liberdade de movimentos e o conforto. A coleção inclui o soutien de yoga Pitta, o top de yoga Dru e o cardigan de yoga Ghi. Já a linha Sleep é composta por peças em materiais mais suaves, como o top Matar, que promovem uma boa noite de descanso e proporcionam um acordar rejuvenescido.