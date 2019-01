Jennifer Lopez e o namorado, Alex Rodriguez, terminaram hoje o desafio de dez dias que consistia numa alimentação livre de açúcares e hidratos de carbono. A cantora explicou na passada sexta feira, 26, no que se baseia a dieta e confessou que só agora percebeu o quanto é viciada em açúcar: "é como uma droga para mim".

Jennifer partilhou toda a jornada no Instagram e expôs as dificuldades que sentiu no início: "as primeiras 24 horas ensinaram-nos muito sobre o que o açúcar faz ao nosso corpo". Quanto aos impactos sentidos no seu organismo, a cantora admite que sentiu mais dores de cabeça que o normal mas, no geral, não apontou outras complicações.

Outro bónus é que o desafio pode levar à perda de algum peso: "apenas cinco dias depois, já consigo notar uma diferença" – que o digam as fotografias publicadas nas redes sociais e que até geraram uma ligeira tensão entre Diddy e Alex, devido ao comentário do ex-namorado de Lopez numa das fotografias.

A alimentação de Jennifer nestes dez dias tem como base legumes como couve-flor, pepino, abóbora e bróculo combinados com carne, atum, nozes, sementes, guacamole ou salsa. Parece duro, mas até a artista garantiu que esta não é uma dieta que fará regularmente até porque "é apenas um desafio para limpar o corpo."