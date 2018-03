Nutrição 10 Conselhos Para Um Almoço Equilibrado Já cortou em vários alimentos, tem fome, e mesmo assim não vê os resultados da dieta? O problema pode estar no seu almoço. Conversámos com Rita Rocha de Macedo, nutricionista e autora do novo livro Mais Receitas da Dieta Prática, que nos diz como comer bem ao almoço, sem arruinar o número na balança.