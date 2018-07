"A boa forma física é um pré-requisito da felicidade", constatava Joseph Pilates, o pai da modalidade homónima que é hoje considerada como uma das mais benéficas para o bem-estar físico, postural e mental. Nascida, como tantas outras práticas, da necessidade pessoal, foi no auge da I Guerra Mundial que aquele alemão (emigrado no Reino Unido) desenvolveu uma nova abordagem ao exercício físico, combinando técnicas orientais e ocidentais baseadas nos seus estudos prévios de anatomia e movimentos animais, tai chi, yoga, artes marciais e meditação. O seu trabalho como enfermeiro adicionou ainda os conhecimentos sobre a tonificação muscular em pacientes com movimentos limitados. Foram estas as bases dos primeiros aparelhos de Pilates e do primeiro estúdio que surgiu já nos Estados Unidos, no início dos anos 20.

Os múltiplos benefícios da modalidade fizeram com que a mesma ganhasse adeptos rapidamente e persiste, quase um século depois, como uma das mais recomendadas, sendo hoje praticada por mais de 12 milhões de pessoas.

Cristiana Teixeira, instrutora no Estúdio de Pilates Equilibrium, em Algés, que segue a prática da Escola Romana’s Pilates, distingue as duas modalidades do Pilates, uma vez que "o verdadeiro nome do método que Joseph Pilates desenvolveu é Contrologia. Vem de controlar o movimento e, para consegui-lo, desenvolveu uma série de aparelhos, sendo o mais conhecido o reformer, que, através de exercícios corretivos, promovem um treino corporal completo. Joseph também inventou o Mat (exercícios de chão), no entanto, devido à instabilidade promovida pela falta de apoios, os exercícios tornam-se demasiado desafiantes podendo por vezes ser posta em causa a sua correta execução". Acrescenta ainda que a Contrologia, quando bem utilizada, aplica-se a todas as idades e a todos os níveis. Sobre os benefícios, que são inúmeros, Cristiana salienta "o fortalecimento da musculatura, as melhorias na flexibilidade, consciência corporal, coordenação motora, correção de desequilíbrios posturais e a promoção de bem-estar".

Segundo Joseph Pilates, "em 10 sessões sentirá a diferença, em 20 verá a diferença e em 30 terá um corpo totalmente novo". Para começar já a praticar este método, sugerimos três estúdios em Lisboa.

Estúdio de Pilates Equilibrium – Algés

Tel.: 964 474 287

Morada: Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés nr.38A

Horário: segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas, e sábado, das 9 às 13 horas

Preço: €43 (aula individual)

Inês Moreira Pilates & Wellness

Tel.: 217 161 774

Morada: Estádio da Luz (no Jazzy Life Club); e na Quinta da Beloura

Ritz Four Seasons Fitness Center

Tel.: 213 811 400

Morada: R. Rodrigo da Fonseca 88, 1

Preço:As aulas de Pilates do Ritz Fitness Center são exclusivas a clientes do hotel (€99 por aula), e aos membros do Fitness centre que usufruem condições especiais.Para clientes externos há a possibilidade de adquirir um day pass no valor de 150€ (que dá acesso às instalações de Fitness e Spa) + a aula de Pilates (€99).