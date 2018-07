O planeta Marte ficou retrógrado na passada terça-feira, dia 26 de junho, e assim se manterá durante os próximos dois meses. Como se isso não bastasse, com ele estão Júpiter, Saturno, Neptuno e Plutão. Uma bela de uma confusão, convenhamos. Mas, afinal, o que significa estar "retrógrado"? Possivelmente o seu palpite está correto. Um planeta fica retrógrado quando começa a seguir a direção contrária (isto quando visto no céu, claro). "E em que é que isto me afeta?", estará agora a perguntar-se. Por consequência, estes períodos tornam-se em momentos menos favoráveis para todos os signos, seja de uma maneira ou de outra.

Marte é o regente do signo Carneiro, caracterizado por ser o signo dos guerreiros, agressivos, conquistadores, líderes. Na astrologia, este planeta está relacionado com o sexo. Somemos isto a "período menos favorável" e, por esta altura, já todos chegámos lá. O verão tem um grande papel nas nossas expectativas amorosas, ou não fossem os amores de verão inesquecíveis. Pois bem, está na hora de baixar as expectativas. Marte retrógrado significa falta de energia, libido baixa e uma certa apatia. E, assim, lá se vai a perspetiva de um verão "escaldante"...

Mas atenção: nem tudo são más notícias. Este é também um tempo propício para reflexões e introspeções, o que normalmente resulta numa maior iniciativa para conquistar objetivos.