A água com gás ajuda a emagrecer ou engorda? Os mitos associados a esta bebida

Há vários mitos associados à alimentação e este é mais um deles. Por exemplo, será que a água com gás depois das refeições ajuda mesmo à digestão? "As bolhas, e mais particularmente o CO2, permitem uma melhor evacuação gástrica e, portanto, uma melhor digestão", confirma o nutricionista Jean-Michel Lecerf, ao site da Madame Figaro, num artigo sobre o tema. O especialista valida que a água com gás melhora a digestão na maior parte dos casos.



Já o mito de que se deve evitar beber este tipo de água durante as refeições é falso."Durante a refeição sentimos inchaço porque comemos muito e muito rápido, não por causa das bolhas", indica a médica nutricionista Alexandra Dalu, à mesma publicação. Segundo a nutricionista, "beber água na hora de comer é até benéfico, pois aumenta a sensação de saciedade e, com isso, permite comer menos."



maior mito: é verdade que beber água gaseificada ajuda a perder peso? Sim e não. Beber água com gás durante uma refeição envia um sinal de saciedade ao cérebro, o que nos impede de continuar a comer quando não temos mais fome. Segundo Lecerf, é nesse sentido que a água pode contribuir para o emagrecimento e também "porque acelera o trânsito intestinal", acrescenta. Mas a informação é válida tanto para água com gás como para água sem gás.



Segundo Alexandra Dalu, são mais os minerais contidos na água com gás que ajudam a emagrecer: "Esta é rica em magnésio e bicarbonato, elementos que reduzem a absorção de gordura. Além disso, eles reduzem a acidez do organismo (provocada pela ingestão de de carne, peixe, doces, junk food) que promove o aumento de peso." Para outra nutricionista, Alexandra Murcier, também no mesmo artigo da Madame Figaro, a água com gás não ajuda ao emagrecimento, pelo contrário. "Pelo sal que contém, aumenta o apetite e promove a retenção de água".