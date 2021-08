Não usar soutien. Afinal, quais os riscos?

De acordo com um estudo do IFOP, Instituto Françês de Opinião Pública, do ano passado, 18% de jovens abaixo dos 25 anos escolhem não usar soutien, uma percentagem quatro vezes maior do que a revelada em estudos pré-confinamento.

Protestante remove brassiere durante um anti-soutien protesto em São Francisco. Foto: Getty Images

Porém, alguns especialistas afirmam que não utilizá-lo pode levar a problemas de saúde e a um peito descaído, especialmente para quem o tem maior.

"Seios grandes e implantes mamários levam a uma má postura, a uma coluna curvada e a ombros projectados para a frente", adverte Bernadette de Gasquet, médica e instrutora de ioga, em entrevista ao site da Madame Figaro.

Barbara Stratton, Oretha Smith e Lauren Nogle durante um protesto (1969). Foto: Getty Images

Já Olivier Girard, médico de posturologia, não acredita que a falta desta peça de lingerie leve certamente a uma vida de dores de costas. "Se uma pessoa tem uma má postura diariamente, sofrerá com ou sem ele". Explica que isto acontece quando os músculos do trapézio não são fortes o suficiente para suportar o peso, e por isso recomenda o exercício físico.

Montra de uma loja de suspensórios e soutiens. Foto: Getty Images

A solução para prevenir um peito descaído pode não ser tão simples. Existem diversos factores a ter em conta como a hidratação da pele, a idade, gravidez e até a genética. O facto é que com o avanço da idade a pele perde elasticidade e "quanto mais pesados forem os seios, mais puxarão" devido à gravidade, sublinha Bernadette de Gasquet.

Por fim, os especialistas alertam para os mitos sobre os exercícios para levantar o peito. "Não têm nenhum papel na manutenção do peito" pois os seios e "o músculo peitoral são duas entidades diferentes e não têm a mesma estrutura atómica", avisa Yaël Berdah, cirurgião plástico no mesmo artigo.