Mito ou realidade. Dormir com o telemóvel é perigoso para a saúde?

Seja no Instagram ou no e-mail, os telemóveis perto da cama, na mesa de cabeceira ou na almofada, podem provocar um desejo compulsivo de continuarmos em atualização, verificando, respondendo, lendo, fazendo scroll, posts ou até jogar.

É uma sensação boa e há uma oportunidade ilimitada para estimulação adicional, mas que possivelmente faz com que o tempo passe mais "rápido" e as horas de sono reduzam.Além disso, a luz do ecrã do telemóvel (mas também pode ser tablet ou computador) pode afetar a nossa capacidade de adormecer. Pequenas quantidades de luz artificial vindas do ecrã podem causar interferências no nosso ritmo circadiano. "Verificar o seu telefone estimula o cérebro para estarmos mais ativos e acordados", explica a médica americana especialista no sono Harneet Walia, no seu site. "Mesmo apenas uma simples verificação rápida pode envolver o seu cérebro e atrasar o sono".Há malefícios na luz azul. A luz azul que os smartphones emitem não só é má para a visão, como também é nociva para o cérebro. Numa das suas investigações, esta médica encontrou uma correlação entre os níveis suprimidos de melatonina e a exposição à luz azul. A melatonina é uma hormona responsável pelo controlo do seu ciclo sono-vigília. Por isso, quando o seu corpo fica com pouco sono, pode sentir insónia, cansaço durante o dia e irritabilidade.Embora não exista sustentação científica suficiente para afirmarmos isto, alguns especialistas expressam preocupação com o impacto dos campos eletromagnéticos no nosso cérebro. Essas preocupações incluem riscos aumentados de tumores cerebrais (principalmente no lado da cabeça onde o telefone é mantido) ou impactos na fertilidade.