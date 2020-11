Como remover a máscara em segurança quando se está em público

A Direção Geral de Saúde recomenda o uso de máscara em público para evitar disseminar o vírus e reduzir o contágio, e para esta funcionar tem de cobrir o nariz e a boca e estar o mais rente possível à face. No entanto, uma máscara apertada pode causar o sentimento de ansiedade ou falta de ar, quando isso acontece, é importante saber removê-la da forma mais segura possível para evitar transmissão de vírus.

Cassandra M. Pierre, médica especialista em doenças infeciosas e diretora médica de programas de saúde pública do Boston Medical Center, afirma que a melhor forma de remover a máscara é – se estivermos num local fechado, irmos para a rua, para um lugar que tenha o mínimo de pessoas possível, para consigamos praticar distanciamento social, e remover a máscara.

Quando formos tocar na máscara, é importante que lavar as mãos com água e sabão entre 20 a 30 segundos, se não for possível, devemos higienizar as mãos com desinfetante à base de álcool.

Para retirar a máscara, devemos começar pelos fios dos ouvidos, é importante que não toque com as mãos no rosto durante o processo mesmo que estejam lavadas. Para voltar a colocá-la, repetir o processo ao contrário e sempre com o cuidado de não tocar com as mãos no rosto.