Automassagem drenante nas pernas em apenas 10 minutos

Com as temperaturas cada vez mais altas, é necessário tratar do corpo para evitar ae a exaustão. Para além de manter uma alimentação equilibrada, beber água e sumos naturais, é preciso praticar exercício regularmente. A celulite, a retenção de líquidos ou a, são alguns dos sintomas a ter em atenção este verão.Para ajudar a eliminar estas condições, Izabel de Paula, da clínica Izabel de Paula em Lisboa, demonstra comocom utensílios do dia-a-dia, num exercício que também funciona para a barriga.Vídeo e Edição: Catarina CruzCoordenação: Rita Silva AvelarAgradecimentos: Izabel de Paula - Body Shaper Expert