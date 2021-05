Verdadeiro ou falso? As maiores dúvidas associadas ao cabelo

Diego Perez, formador internacional da René Furterer e hairstylist consagrado, ri-se quando lhe perguntamos se lavar o cabelo todos os dias é um péssimo hábito. Pelo contrário: devemos fazê-lo, até porque estimula o couro cabeludo. Lançámos ao hairstylist cinco perguntas que desmistificam algumas regras de Beleza em relação ao cabelo.

Lavar o cabelo todos os dias é tão mau como ouvimos dizer?

Tanto o cabelo como o couro cabeludo são diferentes de pessoa para pessoa, e é precisamente por isso que não existe uma "regra padrão". Se o couro cabeludo for oleoso é aconselhável lavá-lo frequentemente. Isto porque, se a oleosidade se mantiver acumulada, não ajudará na regeneração do cabelo.

Também pode acontecer que tenha simultaneamente o couro cabeludo oleoso e o cabelo seco, e nesse caso será aconselhável usar óleos essenciais, um a dois dias por semana antes da lavagem. As propriedades antisséticas regulam o óleo [do cabelo]. Neste caso, podemos usar óleo de karité antes da lavagem, para uma "pré-reparação", que se adapta a todos os tipos de cabelo. Quanto às máscaras, devem ser aplicadas em função da densidade dos fios.

Que truques existem para estimular o couro cabeludo e o seu crescimento?

Definitivamente, as massagens e as automassagem favorecem as alterações linfáticas e também a regeneração do cabelo na fase telógena [o nome que se dá à fase de queda de cabelo]. Por outro lado, tirar partido das virtudes terapêuticas dos óleos essenciais tem um efeito antisstress.

É verdade que atar o cabelo antes de ir para a cama o torna frágil?

Se aplicar regularmente máscaras ou óleos antes da lavagem, não deverá notar quaisquer problemas. Um produto altamente recomendado é o fantástico Creme Karité de noite [da Rene Furterer].

Como acordar com o cabelo sem nós?

Usar um produto à base de vinagre com brilho, como o Lumicia, que se adapta a todos os tipos de cabelo.

Existe algum truque que melhore instantaneamente o aspeto do cabelo?

Acima de tudo, ser consistente pelo menos um dia por semana com a automassagem, já que, com a ajuda da aplicação dos óleos, o cabelo cresce mais saudável e mais fértil. Tirar partido do óleo de karité para pentear o cabelo, especialmente se estiver extremamente seco.