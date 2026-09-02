Sim, no verão também se podem - e devem - fazer facials

Há lugares onde se vai fazer um facial. E há lugares onde, durante uma hora, se entra noutra dimensão. Com Inês Rebelo o mais provável é que o GPS lhe diga Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Torre 1, mas na verdade o verdadeiro destino é o céu (e não do tipo "o estúdio fica no topo de um edíficio" e mais "morri e fui parar ao paraíso"). Começamos ainda na sala de espera, onde tudo parece pensado para baixar o volume do mundo. O ambiente escuro e silencioso. O chá servido na porcelana Vista Alegre Duality - uma das minhas preferidas que dialoga passado e futuro e que faz antever o antes e depois da minha pele. E, na parede, A Quiet Sun Filled the Room, de Graça Paz; a obra pertence à série Draw Your Boundaries Before Arriving to Your Limits, iniciada pela artista em 2023, quando começaram a surgir estas manchas orgânicas no seu trabalho.

Como sempre, fui atraída pelo texto. Desenhar os limites antes de chegar aos limites. Há qualquer coisa de particularmente bonita nesta ideia quando pensamos na pele. A pele também tem os seus limites. E o verão é talvez a altura em que mais facilmente os testamos (oh, se testo...): horas de sol, radiação UV, calor, desidratação, stress oxidativo. Muitas vezes esperamos que ela dê sinais de cansaço para então começarmos a reparar. Mas cuidar pode ser justamente o contrário: preparar antes, proteger durante, reparar depois.

A imagem da calma do universo Inês Rebelo Foto: Manuel Manso

É esse o princípio que encontro no Summer Facial de Inês Rebelo, que regressa este verão com um novo capítulo, desta vez em colaboração com a linha Prestige da Dior. O facial nasceu em 2023, numa tarde de verão à beira-mar, da vontade da Inês de encontrar uma resposta precisa para a pele antes, durante e depois da exposição solar prolongada. Porque preparar e recuperar a pele não é apenas um capricho estético, mas uma necessidade biológica.

É essa a grande diferença entre simplesmente tratar a pele e realmente cuidar dela: não esperar que chegue ao limite (se é válido na terapia, é válido para a estética). O tratamento começa com uma limpeza profunda em quatro fases, procurando aquele equilíbrio difícil entre intensidade e suavidade. Limpar profundamente, estimular a regeneração e, ao mesmo tempo, preservar a integridade da pele. Depois chega uma das combinações centrais deste facial: Le Micro-Caviar de Rose com o LYMA Laser PRO, numa abordagem que procura estimular as funções celulares e reduzir a inflamação, criando condições para uma pele mais revitalizada.

Dior Prestige Foto: DR

Segue-se Dior Prestige. Uma seleção de produtos com ação antioxidante, reparadora e hidratante, numa sequência pensada para devolver à pele aquilo que o verão tende a retirar. Ómegas, micronutrientes e péptidos entram nesta equação para reforçar a barreira cutânea e preparar a pele para enfrentar a radiação UV.

E depois há as mãos. A massagem exclusiva do método Inês Rebelo é, para mim, o momento em que a experiência deixa definitivamente de ser apenas um tratamento. É liftante e drenante, mas é sobretudo uma verdadeira imersão no poder do toque. Há qualquer coisa de quase hipnótico no ritmo da massagem, na pressão, nos movimentos. É aí que percebo que o facial não é apenas sobre aquilo que acontece à pele. É também sobre aquilo que acontece connosco quando alguém nos obriga, durante algum tempo, a parar. O verdadeiro kinda chic, hein?

Quando termina, a pele está luminosa, preenchida, confortável. A minha pele, normalmente irritadiça e sensível, sentiu-se mimada depois de todos estes passos. Mas a sensação é mais profunda do que isso. É a de que a pele não foi simplesmente tratada à superfície, mas pensada como um organismo que não dura apenas uma estação. Aliás, já se passaram algumas semanas e de vez em quando volto a pensar neste tratamento - tal como volto ao quadro de Graça Paz. Uma barreira não é uma fronteira que impede. É uma estrutura que protege. Na arte, desenhar margens pode ser uma forma de dar espaço à matéria. Na saúde, pode ser a diferença entre simplesmente reparar os danos e preparmo-nos para resistir. Antes de chegar aos nossos limites, há que saber desenhá-los - porque nem toda a fronteira é um fim. Algumas são o véu que nos protege do mundo (e que nos torna mais bonitas, sim).

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