Precisamos mesmo de uma escova de dentes de 500 euros? Infelizmente sim

Se há uns dois anos alguém me dissesse que o evento que me iria deixar mais excitada do ano seria uma apresentação de uma marca de aspiradores, ter-me-ia rido na cara. Eu? A louca por sapatos? A que adora besuntar-se em produtos de beleza? A que está sempre pronta para entrevistar o próximo designer? Sim, a mesma. A mesma que, como aparentemente todo o resto do mundo, passou as últimas 24 horas a suspirar por uma escova de dentes e a fazer contas à Klarna. (Alguém sabe se a Dyson aceita Klarna? Asking for a friend.)

"Todos os geeks foram chamados a Berlim." A Innovation For All (IFA 2026) começa amanhã, mas hoje a cidade pertence à Dyson, que escolheu a capital alemã para apresentar todas as suas novidades. Uma espécie de rave para sedentos por tecnologia, com engenheiros, protótipos, máquinas e demonstrações suficientes para fazer qualquer pessoa reconsiderar aquilo de que realmente precisa em casa. E algumas girlies, sim! E depois há uma escova de dentes. Ou melhor: "a" escova de dentes. Ou melhor, não é uma escova de dentes. É a CameraJet.

Dyson apresenta a nova escova de dentes CameraJet em Berlim Foto: Dyson

Permitam-me corrigir porque a Dyson faz questão disso. A CameraJet não quer ser apenas mais uma escova elétrica a vibrar dentro da nossa boca duas vezes por dia. Tem uma câmara. Inteligência artificial. Um jato de líquido. Uma aplicação. E, naturalmente, o tipo de design que nos faz querer fotografá-la antes sequer de percebermos muito bem o que estamos a fotografar. Minhas amigas, a Birkin da casa de banho chegou.

O mais estranho é que eu já estava preparada para gostar dela mesmo antes de a experimentar. Nos dias que antecederam a viagem, o meu algoritmo começou a mostrar-me conteúdo sobre fio dental. Muuuito conteúdo sobre fio dental. Do nada, o TikTok decidiu que eu precisava de pensar nos espaços entre os meus dentes e que podia ter mau hálito. Não quero fazer acusações que não posso provar, mas, dias depois, a Dyson apresentou uma escova de dentes precisamente obcecada pelos espaços entre os nossos dentes. Os meus sinceros parabéns à equipa de Media e PR.

A obsessão, contudo, não é totalmente descabida. A Dyson passou seis anos a pesquisar dentes, gengivas e hábitos de escovagem antes de chegar à CameraJet. Segundo nos conta a marca, num evento exclusivo sobre os novos lançamentos da marca hoje em Berlim, a limpeza interdental continua a ser uma das partes mais negligenciadas da rotina oral. E há uma razão bastante simples: é chata, desconfortável e demora tempo. Passar fio dental duas vezes por dia? "Boring. Awkward. Time-consuming", nas palavras do próprio Jake Dyson, que iremos entrevistar mais daqui a pouco.

A Dyson decidiu que, em vez de nos pedir para melhorar os nossos hábitos, podia simplesmente inventar uma máquina para fazer isso por nós. É aqui que entra a parte ligeiramente absurda - e fascinante. A CameraJet tem uma câmara de alta resolução que identifica os espaços entre os dentes. A inteligência artificial acompanha esses espaços e um jato de líquido é direcionado precisamente para onde é necessário. Ao mesmo tempo, a escova trata da superfície dos dentes. Tudo isto é acompanhado pela app MyDyson, onde podemos ver o que a máquina está a ver e receber feedback sobre a nossa escovagem. Sim: agora temos uma câmara dentro da boca. É uma frase que, há uns anos, pertenceria a um episódio de Black Mirror. Hoje é uma funcionalidade de uma escova de dentes. Sorria, está a ser filmado!

Jake Dyson apresenta escova de dentes com câmara em Berlim Foto: Dyson

Mas mais do que isso. Lavar os dentes tem agora o potencial de se tornar sexy (em linguagem publicitária para cool ou apetecível). Já nos tinham convencido de que precisamos de tudo no mundo do wellness. Temos séruns para dormir, máscaras para respirar melhor, suplementos para praticamente todas as funções do corpo e aparelhos que prometem otimizar cada minuto do nosso dia. Será que também precisamos de uma nova escova de dentes? A primeira resposta seria não. A segunda, mesmo antes de vermos a CameraJet em ação, é SIM. Porque isto não é apenas sobre lavar os dentes. É sobre transformar uma rotina. É sobre transformar UMA VIDA, gritam as minhas entranhas consumistas.

A Dyson prefere chamar-lhe uma experiência. E percebe-se porquê. A escova vem acompanhada de três sabores de pasta de dentes - Gingermint, Peppermint e Spearmint - e a ideia é criar uma rotina simples (de mais ou menos três minutos) do princípio ao fim: escovar, limpar entre os dentes e enxaguar. Uma coisa que antes parecia uma obrigação passa a ter a linguagem de um ritual. Tecnologia é sexy. Beleza é sexy. Higiene é, definitivamente, sexy.

A Vogue Business já identificou precisamente esta mudança: o oral care está a aproximar-se cada vez mais do universo da beleza e do wellness, com marcas a transformar aquilo que era simplesmente higiene em experiência, design e objeto de desejo. E a Dyson sabe alguma coisa sobre transformar objetos quotidianos em objetos de desejo. Eu quero. Eu mereço. É um investimento. É com esta lógica de girl math que todas as minhas amigas compraram um secador de cabelo Dyson. Foi o que me respondeu a motorista do transfer que nos apanhou no aeroporto. "Se uso todos os dias, compensa." É óbvio!

Depois - ainda estamos no evento! - veio a apresentação sobre o aspirador e confesso que o meu cérebro já só pensava nos dentes. É melhor para chegar aos cantos. Ok, fine. Mas foi a partir daí que comecei a perceber a lógica que une todas estas máquinas. A Dyson gosta de encontrar os cantos que nós ignoramos. Os cantos da casa. Os cantos do cabelo. Os cantos da boca.A cada nova invenção que subia ao palco, o meu lado consumista contorcia-se ligeiramente. Eu quero. Eu mereço. É um investimento. E, sinceramente? Nós merecemos. Se existe uma forma de tornar o trabalho doméstico (ou estético) melhor, mais rápido ou simplesmente mais agradável, porque não? Há séculos que essa 'batata' foi passada para as mãos femininas. Ao menos agora podemos fazer dela um puré com óleo de trufas.

A Dyson apresenta a escova de dentes CameraJet em Berlim Foto: Dyson

Primeiro o chão. Depois o cabelo. O ar. E agora a boca. Existe uma lógica bastante simples por trás de tudo isto. Problema? Solução (outro dos talentos da Dyson está em perceber que, às vezes, quando não existe um problema suficientemente grande, eles conseguem convencer-nos de que existe - embora no caso da escovagem de dentes os números provam que é sério). "A máquina que pensa" - foi este o ponto que mais me ficou da apresentação de Jake Dyson. Durante décadas, a história da Dyson foi sobretudo uma história de mecânica e física. O objetivo era perceber como uma máquina podia funcionar melhor. Mais sucção. Mais potência. Mais eficiência. Agora a conversa mudou.

A próxima onda de inovação, segundo o engenheiro chefe da Dyson, passa por máquinas que não se limitam a executar uma função: "observam, interpretam e respondem". Na boca, no cabelo ou em casa. O aspirador sabe onde está a sujidade. O purificador responde ao ambiente. E a CameraJet olha para os nossos dentes e decide onde deve disparar.

É uma mudança bastante grande para uma coisa que, à primeira vista, continua a parecer apenas uma escova de dentes. E levanta também uma pergunta menos confortável: quanto queremos que uma máquina saiba sobre nós? A Dyson diz que as imagens captadas pela câmara não são armazenadas ou partilhadas, mas a ideia de transformar o cuidado oral numa experiência cada vez mais conectada (e que podemos partilhar diariamente com o nosso dentista) já está aqui. Será esse o verdadeiro salto a jato? Não passámos simplesmente de uma escova manual para uma escova elétrica. Passámos de uma ferramenta que faz para uma máquina que vê. E então, vale os quase 500 euros?

Sem querer ser incoveniente com todos os engenheiros com quem acabei de passar a tarde, mas objetivamente, 500 euros parece uma quantidade absurda de dinheiro para uma escova de dentes. Mas depois vemos a CameraJet. Vemos a câmara. Vemos o jato a encontrar os espaços entre os dentes. Vemos a aplicação. Vemos o objeto pousado na bancada da casa de banho, com aquele inevitável ar de produto Dyson que parece ter sido desenhado para aparecer numa fotografia de interior. Vemos a pessoa que aquela escovas de dentes nos faz querer ser.

Dyson apresenta nova escova de dentes e produtos bucais em Berlim Foto: Dyson

E pensamos: talvez (eu penso SIM). Talvez a Dyson tenha encontrado outra categoria onde ninguém estava a pedir uma revolução. Talvez seja mais uma máquina numa casa já cheia de máquinas. Ou talvez seja precisamente assim que começam as revoluções da Dyson: alguém olha para uma coisa que fazemos todos os dias e decide que não há razão para continuarmos a fazê-la da mesma maneira (foi mais ou menos assim que Chanel percebeu que as mulheres não precisavam de mais um vestido bonito - precisavam de conseguir mexer-se dentro dele, certo?).

E há uma pergunta que quis deixar para Jake Dyson. "Se olharmos para a Camerajet daqui a cinco anos, como podemos afirmar que alterou a forma como escovamos os dentes? Que mudança espera que ela tenha mesmo trazido para as nossas vidas?" Amanhã atualizamos com a resposta.