O novo ideal estético? Continuar a parecer-se a mesma pessoa

Love them or hate them, mas se há coisa em que as Kardashians são peritas é em antecipar - e muitas vezes ditar - aquilo que se transforma no ideal estético do momento. Quando Kris Jenner falou abertamente, numa entrevista à Vogue Arabia, sobre o facelift a que se submeteu, pareceu abrir-se um novo espaço para falar de algo que, durante muito tempo, sobretudo em Hollywood, se manteve envolto em silêncio e algum secretismo. As pessoas mudavam de rosto, apareciam com novos contornos, novas proporções, uma pele quase impossível, e comportavam-se como se nada tivesse acontecido. Não que isso tenha desaparecido por completo, mas, numa era dominada pelas redes sociais e pelo escrutínio permanente da imagem, há cada vez menos espaço para esconder transformações. Basta recordar Kylie Jenner: quando uma utilizadora do TikTok lhe perguntou diretamente sobre a cirurgia de aumento mamário - onde tinha sido feita, por quem e com que especificações -, a norte-americana respondeu sem grandes rodeios. A transparência acabou, inclusive, por lhe valer elogios.

A verdade é que nunca falámos tanto de medicina estética. E nunca tivemos à disposição tantas opções. “Tornou-se mais acessível, mais presente nas conversas e, sobretudo, muito mais visível”, explica à Máxima Luísa Magalhães Ramos, cirurgiã plástica e fundadora das clínicas LMR. “Em muitos aspetos, esta evolução foi positiva. Há mais informação, menos preconceito e uma maior liberdade para cuidar da aparência sem que isso tenha necessariamente de ser encarado como superficialidade ou vaidade.” No Dia Internacional da Medicina Estética, que se assinala a 6 de setembro, talvez seja, por isso, tão importante falar daquilo que hoje podemos fazer como daquilo que, apesar de podermos, talvez não devamos fazer.

Porque é precisamente na passagem da normalização para a banalização que a conversa se torna mais complexa. Um rosto pode facilmente transformar-se numa espécie de lista de tarefas: há uma ruga, elimina-se; uma sombra, preenche-se; um maxilar que não acompanha a tendência do momento, redefine-se. Mas, lembra Luísa Magalhães Ramos, “um rosto não é uma coleção de rugas, poros, sombras e assimetrias que têm de ser corrigidas. É identidade”. E talvez esta seja uma das ideias mais importantes numa altura em que somos diariamente expostos a rostos editados, filtrados e, muitas vezes, submetidos às mesmas tendências estéticas. Envelhecer não significa necessariamente corrigir cada sinal que o tempo deixa e um rosto aos 40, 50 ou 60 anos não precisa - nem deve - parecer ter 30.

É também aqui que entra uma das palavras mais repetidas atualmente na medicina estética: naturalidade. Só que ser natural não significa apenas utilizar menos produto ou conseguir um resultado suficientemente discreto para que ninguém perceba exatamente o que foi feito. “Naturalidade é, antes de mais, critério”, defende a médica. É respeitar a anatomia, as proporções e as características particulares de cada pessoa, em vez de reproduzir os mesmos lábios, as mesmas maçãs do rosto ou a mesma linha mandibular em rostos diferentes. Num momento em que determinados procedimentos se tornam virais quase de um dia para o outro, talvez a verdadeira sofisticação esteja precisamente no contrário: conseguir melhorar sem apagar aquilo que torna um rosto reconhecível.

Há ainda um lado da medicina estética que raramente aparece no Instagram ou no TikTok: aquilo que os médicos escolhem não fazer. Não há fotografias de antes e depois dessas consultas nem transformações suficientemente dramáticas para gerar milhares de visualizações, mas isso não significa que sejam decisões menos relevantes. “Há pessoas a quem explicamos que não existe indicação para aquilo que pedem. Há expectativas que sabemos não conseguir cumprir. Há casos em que adicionar mais volume pioraria um resultado que já está equilibrado”, explica Luísa Magalhães Ramos. Num mercado em que praticamente todas as inseguranças parecem poder ser acompanhadas por um procedimento, a capacidade de dizer “não” torna-se, paradoxalmente, uma das maiores provas de competência.

E há uma diferença importante que não deve perder-se no meio da democratização destes tratamentos: medicina estética continua a ser medicina. Uma seringa não se torna inofensiva por ter uma finalidade estética. Procedimentos como a toxina botulínica ou os preenchimentos com ácido hialurónico exigem conhecimento anatómico, avaliação médica, técnica, condições de segurança e capacidade para reconhecer e tratar eventuais complicações. O crescimento desta área não pode, por isso, significar a sua desmedicalização. Pelo contrário: quanto mais comum se torna fazer “um bocadinho de Botox” ou “só um pequeno preenchimento”, maior deveria ser a exigência sobre quem o faz, onde é feito e porquê.

Talvez seja essa a conversa mais interessante para ter neste Dia Internacional da Medicina Estética. Não a de rejeitar os procedimentos ou regressar ao tempo em que eram tratados como um segredo, mas aprender a distinguir liberdade de pressão, cuidado de obsessão e normalização de banalização. A boa medicina estética, resume Luísa Magalhães Ramos, não se mede pelo número de tratamentos realizados, mas pelo conhecimento, pela segurança, pelo respeito pela individualidade e pelo critério de quem os indica. E, por vezes, pelo procedimento que fica por fazer.