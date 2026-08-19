“Cadaver BBL”: o que é e por que está a ser associado ao corpo de Kaia Gerber?

Se há uma coisa que a internet ainda não aprendeu a fazer é deixar de comentar o corpo das mulheres. Ser famosa parece apenas agravar o problema. A exposição pública é frequentemente interpretada como uma espécie de consentimento coletivo: se vemos o corpo, aparentemente podemos avaliá-lo, diagnosticá-lo e, sobretudo, explicar o que terá sido feito para que pareça daquela maneira. Ariana Grande sabe-o. Kate Beckinsale sabe-o. Anne Hathaway sabe-o. E, nas últimas semanas, Kaia Gerber também voltou a sabê-lo.

Enquanto promove The Shards, a nova série da FX em que interpreta Susan Reynolds, Gerber tornou-se protagonista de outra narrativa - uma que não aparece no argumento de Bret Easton Ellis e Ryan Murphy. "Está a usar almofadas", "Só pode ser uma cinta", "É um BBL." E, finalmente, a teoria que parece saída de um episódio particularmente distópico de Black Mirror: “É um BBL cadaver". Sorry, what? Não existe qualquer informação credível que confirme que Gerber tenha realizado um BBL - Brazillian Butt Lift (lifting brasileiro dos glúteos) -, usado gordura de dador ou recorrido a qualquer um dos procedimentos que lhe têm sido atribuídos online. E deveria ser aí que a conversa deveria terminar. Não sabemos. Mais importante: não temos de saber.

O timing torna tudo ainda mais desconfortável. Na entrevista de capa da edição de setembro de 2026 da Vogue norte-americana, Gerber falou precisamente sobre o efeito de crescer com o próprio corpo constantemente observado - e constantemente comparado com o da mãe, Cindy Crawford. Disse que estamos num daqueles ciclos culturais em que as pessoas são “very, very, very thin” [muito, muito, muito magras] e recordou que, por ter sido magra durante grande parte da vida, ouviu repetidamente comparações com a silhueta mais curvilínea da mãe. Também revelou, na entrevista, ter passado por períodos de distúrbios alimentares e explicou que comentários negativos acerca da sua aparência estavam longe de ser uma forma de ajuda.

É difícil imaginar uma ilustração mais literal do problema: uma mulher diz publicamente que anos de escrutínio sobre o seu corpo tiveram consequências na sua relação com ele e, quase em simultâneo, milhares de desconhecidos voltam às redes sociais para… escrutinar o seu corpo. Mas há qualquer coisa particularmente reveladora na expressão “cadaver BBL”. Porque, apesar de não existir qualquer razão para a associar a Kaia Gerber, a tecnologia a que esses comentários aludem existe realmente.

Um BBL convencional é, tecnicamente, uma transferência de gordura autóloga. A gordura é retirada de outra zona do corpo do próprio paciente, através de lipoaspiração, processada e injetada nos glúteos e ancas. Portanto, aquilo a que a internet chama “cadaver BBL” não é exatamente um BBL no sentido tradicional. O que existe são produtos feitos a partir de tecido adiposo humano doado.

Há mais de uma década, o banco de tecidos sem fins lucrativos MTF Biologics começou a desenvolver o Renuva, uma matriz adiposa alogénica produzida a partir de tecido adiposo humano doado. O produto é utilizado para restaurar pequenos volumes em zonas onde existe naturalmente gordura e é comercializado em quantidades até 3 cc. Segundo a empresa, a matriz funciona como uma estrutura que permite que o tecido do próprio paciente vá repovoando a zona tratada. Depois chegou o alloClae, produzido pela Tiger Aesthetics, o alloClae utiliza igualmente tecido adiposo proveniente de dadores humanos, processado e esterilizado para utilização subcutânea em zonas do corpo onde existe gordura naturalmente. O produto não contém células viáveis e preserva componentes estruturais do tecido adiposo, permitindo acrescentar volume sem necessidade de retirar gordura do próprio paciente.

Durante décadas, o ideal feminino oscilou entre extremos: ser suficientemente magra, mas não demasiado; ter curvas, mas apenas nos sítios certos; cintura pequena, peito cheio, ancas pronunciadas, barriga lisa. A era dos GLP-1 (Ozempic, Mounjaro, etc) não inventou esta contradição, mas tornou-a ainda mais visível. Melissa Doft, cirurgiã plástica em Nova Iorque, explicou ao The Guardian que alguns pacientes que perderam muito peso simplesmente já não têm gordura suficiente para realizar uma transferência convencional. Querem pernas e abdómen mais finos, observou, mas continuam a querer maior volume no peito. E a indústria encontrou uma solução.

Por dispensarem a fase de lipoaspiração necessária numa transferência de gordura autóloga, tratamentos com tecido adiposo de dador podem ser feitos em consultório e implicar uma recuperação substancialmente mais curta. Daí ter surgido a expressão lunchtime boob job: um aumento de volume mamário que, em alguns casos, pode ser realizado numa consulta relativamente curta. Numa reportagem divulgada pela CNN, uma mulher identificada sob pseudónimo contou ter escolhido alloClae precisamente porque não queria implantes nem uma recuperação cirúrgica prolongada. A origem do tecido - proveniente de um dador falecido - não a incomodou particularmente.

Depois existe a pergunta ética, que pode ser a mais desconfortável: quando alguém aceita doar os seus tecidos depois da morte, imagina que uma parte deles poderá ser utilizada para aumentar o peito ou preencher as ancas de outra pessoa? O uso de tecidos provenientes de cadáveres está longe de ser novidade na medicina. Pele, cartilagem e outros tecidos de dadores são utilizados há décadas em procedimentos reconstrutivos. O que mudou foi a passagem, cada vez mais visível, do domínio da reconstrução para o da estética eletiva. O The Guardian encontrou aí uma das principais zonas cinzentas da discussão: até que ponto existe consentimento suficientemente informado sobre o destino cosmético dos tecidos doados? Tanto a MTF Biologics como a Tiger Aesthetics afirmam trabalhar com tecido consentido para esse tipo de utilização.

Talvez seja por isso que a expressão “cadaver BBL” provoque uma reação tão visceral. Não estamos apenas perante mais um injetável. Estamos perante a interseção de quase todas as obsessões contemporâneas com o corpo: a magreza, a juventude, a conveniência, a tecnologia, a possibilidade de remodelar a anatomia e, finalmente, a ideia de que nenhuma limitação biológica precisa de permanecer uma limitação.

O que nos traz de volta a Kaia Gerber. A ironia é difícil de ignorar. Num momento em que a tecnologia estética nos oferece cada vez mais formas de construir o corpo que queremos, parecemos cada vez menos capazes de aceitar que um corpo possa existir sem uma explicação. Se é magro, queremos saber porquê. Se tem curvas, queremos saber como. Se muda, há fotografias de arquivo, círculos vermelhos, especialistas autoproclamados e uma caixa de comentários pronta para fazer uma autópsia visual. Se não conseguimos explicar uma silhueta, inventamos uma cirurgia para ela.