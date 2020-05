Como proteger a sua pele sem comprometer o bronzeado

Não há ninguém que não goste de um bom dia de sol. No entanto, apesar de ele estar a milhões de quilómetros de distância, continua a ser o inimigo número um da pele bonita e saudável. Além de poder levar a danos graves como escaldões ou até mesmo potenciar o aparecimento de cancro na pele, o sol também contribuir para o envelhecimento cutâneo. Por esse razão, a Filorga criou a linha UV- Bronze, com o objetivo de tornar os dias de sol mais descontraídos e seguros.

A gama da marca inclui produtos para todos os momentos, tais como o Óleo Solar Anti-Idade Corpo SPF30, o After Sun Antienvelhecimento Rosto e Corpo, a Bruma Antienvelhecimento de Rosto SPF50, o Fluído Antienvelhecimento De Rosto SPF50+ e o Spray Solar Antienvelhecimento de Corpo SPF50+. Uma linha de produtos solares a pensar naqueles que desejam um bronzeado duradouro, mas ao mesmo tempo preocupam-se com o bem-estar da pele, principalmente no que toca a prevenir e retardar o envelhecimento da mesma.

Pela primeira vez, a Filorga incorporou em dois dos seus produtos solares (Óleo Solar Anti-Idade Corpo SPF30 e After Sun Anti-Idade Rosto e Corpo) o Complexo Tan-Stimulator, que juntamente com a tirosina, ativa a formação de melanina para possibilitar uma dupla ação. Por um lado, otimiza e maximiza o bronzeado, para que este dure semanas ou até meses, e por outro, através do aumento da síntese de melanina, potencia a proteção natural da pele.

Além do Complexo Tan-Stimulator, a gama UV-Bronze está inteiramente implementada com a única tecnologia, a Photo-Active, que é assinada e utilizada pela marca. É uma tecnologia ativada pelos raios solares, que estimula o efeito protetor dos filtros com uma proteção biológica antirradicais livres para contrariar o fotoenvelhecimento. Resumindo, ela tem a capacidade de inverter os efeitos nefastos da exposição solar, para além de reforçar a capacidade de proteção solar. Uma tecnologia que junta o melhor dos três mundos: a proteção contra os UV, o retardar do envelhecimento e ainda a capacidade de melhorar o bronzeado.

As novidades da gama UV- Bronze são produtos ricos em ingredientes ativos suavizantes, reafirmantes e nutritivos. Uma gama repleta de novidades para os dias de sol, perfumadas com Monoï, um óleo essencial obtido através da maceração das flores de Tiaré no óleo de coco, e com texturas embelezadoras, hidratantes, nutritivas e ainda resistentes à água.