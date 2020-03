7 produtos de beleza com CBD para testar agora

O canabidiol, ingrediente derivado da canábis, conquistou uma posição privilegiada na formulação de diversos produtos de beleza que aplicamos no rosto e no corpo. A marca de cosméticos inglesa The Body Shop, por exemplo, criou há mais de 20 anos a linha de cuidados para a pele Hemp – sendo o creme de mãos um dos best-sellers da empresa – e acaba de expandir a gama com o lançamento de mais dois produtos, uma máscara facial de noite nutritiva e um óleo de duche, ambos de cânhamo. As sementes dessa planta têm propriedades nutritivas intensas, garantindo uma hidratação profunda e duradoura, ideal para quem tem pele seca.

Outra novidade é o bálsamo labial da nova coleção primavera-verão 2020 da Catrice, que uniu o cânhamo ao mentol, o que proporciona uma sensação de formigueiro aos lábios, ao mesmo tempo que os deixa mais frescos, preenchidos e nutridos. Apesar do bálsamo ter um tom esverdeado, o hidratante labial intensifica a cor natural dos lábios e, dependendo do pH de cada pessoa, pinta-os com um tom de rosa único. Veja na fotogaleria acima 5 produtos de beleza com CBD que deve conhecer e testar e, em baixo, os seus benefícios.

Para tomar nota

• Como a Organização Mundial de Saúde fez questão de esclarecer, o canabidiol (CBD) não é um componente psicoativo, ou seja, o seu consumo não afeta a atividade psíquica e mental, nem tão pouco tem potencial de abuso e dependência.

• O cânhamo (hemp em inglês) é uma espécie variante da planta Cannabis sativa (nome científico da planta da canábis), cujas fibras geralmente são utilizadas para a fabricação de tecidos.

• O que diferencia a canábis do cânhamo (a ganja) é a quantidade de tetrahidrocanabinol (THC), a principal substância psicoactiva encontrada nas plantas do género Cannabis.

• O consumo de CBD está associado à prevenção do envelhecimento do cérebro, à redução da atividade do processo inflamatório no corpo e da dor crónica e, também, ao controlo de crises epilépticas.

• Na pele, o canabidiol controla o sebo, podendo ser um poderoso aliado para quem tem acne e um bom amigo da tez oleosa. Também atua contra a inflamação e tem antioxidantes, uma combinação perfeita antienvelhecimento.