Pele fortalecida

Por Máxima, 17:59

Liftactiv é um nome já bem conhecido pela maioria das portuguesas. A linha da Vichy especializada em cuidados antienvelhecimento permanece na vanguarda da investigação para encontrar os melhores ingredientes ativos a incorporar no próximo tratamento de rosto. Agora é a vez de Liftactiv Specialist Peptide-C Ampolas, uma fórmula poderosa concentrada numa inovadora e protetora ampola que mantém os ativos no seu estado mais puro e forte, complementando assim a rotina de cuidados de rosto. Com 10 ingredientes dos quais fazem parte 10% de vitamina C, Biopéptidos, ácido hialurónico de origem natural e água mineralizante Vichy, cada ampola tem uma eficácia comprovada nas rugas, tonicidade e luminosidade da pele. O formato ampola tem a dose ideal para um dia – metade a ser aplicada de manhã e a outra mete à noite – e garante a proteção da fórmula até à sua abertura, permanecendo a mesma intacta até 48 horas após a sua abertura. Este deverá ser o primeiro passo de hidratação, após a limpeza do rosto e antes do sérum.