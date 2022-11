Regulamento do Prémio Máxima de Beleza e Perfumes 2023

REGULAMENTO

Prémio Máxima Beleza & Perfumes é uma iniciativa organizada pela Máxima.pt que visa distinguir os melhores produtos e serviços de cosmética e as melhores fragrâncias lançados no mercado português em 2022.

Em ambiente a definir.

A cerimónia de divulgação dos prémios decorrerá em data e local a anunciar oportunamente.

O júri é composto por 5 profissionais reconhecidos nas áreas Beleza e Cosmética que votam nos produtos e serviços de cosmética e perfumes, inscritos nas diferentes categorias existentes. A sua constituição é:

Rosário Mello e Castro (presidente) Ana Dias Ferreira, diretora Observador Lifestyle Helena Margarida Ribeiro, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa Patrícia Barnabé, jornalista Pierre Bouissou, perfumista Alma da Comporta

4. Prémios/Categorias

As 10 categorias a concurso são as seguintes:

Rosto Perfeito – produtos para o rosto. Limpeza; Cuidados diários; Olhos;





– produtos para o rosto. De Corpo e Alma – produtos para o corpo. Diários; Tratamentos;





– produtos para o corpo. Perfume mais surpreendente do ano – fragrâncias femininas, masculinas e unissexo. Perfume Feminino Perfume Masculino Perfume Unisexo





– fragrâncias femininas, masculinas e unissexo. Herói da maquilhagem – produtos essenciais na nova rotina de make-up. Pele Olhos & lábios





– produtos essenciais na nova rotina de make-up. Melhores Ideias para Transformar Cabelos – produtos para cabelos.





– produtos para cabelos. Inovação em Beleza – produtos/técnicas/serviços inovadores na área da beleza.





– produtos/técnicas/serviços inovadores na área da beleza. Serviços em Gabinete.





Prémio Verde – produtos amigos do ambiente.





– produtos amigos do ambiente. Conquista Máxima – personalidade/marca/empresa que se distinguiu ao longo do ano por fazer a diferença, que é eleita pelo júri (não havendo necessidade de candidatura nesta categoria).





– personalidade/marca/empresa que se distinguiu ao longo do ano por fazer a diferença, que é eleita pelo júri (não havendo necessidade de candidatura nesta categoria). Melhor Produto para ter Sempre na Carteira - Prémio Leitor.

Prémio votado pelos leitores tendo por base os 3 produtos nomeados em cada categoria. A votação realiza-se online no site Máxima.pt em período a anunciar.

Final de fevereiro 2023 – Limite de entrega das candidaturas.

1º trimestre 2023 - Divulgação dos 3 nomeados em cada categoria.

2º Trimestre 2023 – Divulgação dos premiados em cada uma das categorias.

Condições de Admissão

Serão apreciados e avaliados pelo júri os produtos e serviços de cosmética, e os perfumes que pertencendo às categorias indicadas tenham sido postos à venda ou iniciados, pela primeira vez, em Portugal durante o ano de 2022 e divulgados, enviados ou entregues atempadamente e ao longo do ano, até ao final do mês de Fevereiro de 2023, a todos os membros do júri. Os produtos e os perfumes deverão ser acompanhados do conjunto de informações técnicas a eles relativos (press releases).

É do interesse das empresas, marcas e do júri que os produtos e serviços de cosmética e os perfumes sejam divulgados e testados ao longo do ano, pois apenas serão considerados a concurso, independentemente da candidatura, aqueles que tenham sido testados por todos os membros do júri.

Uma vez divulgados e testados os produtos de cosmética e os perfumes durante o ano, o júri delega nas empresas e nas marcas candidatas o interesse no reenvio dos produtos aos membros do júri no final do ano.

Nota: O prazo para entrega dos produtos a todos os jurados termina impreterivelmente no final de fevereiro 2023.

As empresas concorrentes deverão submeter por escrito, até à data limite acima indicada, todos os produtos de cosmética e os perfumes enviados à apreciação do júri durante o ano 2022, através do respetivo formulário . Para os prémios relativos a serviços, os concorrentes deverão inscrever-se no prémio e disponibilizar o serviço a concurso.

Condições gerais

O processo de seleção dos produtos e serviços de cosmética e perfumes candidatos é da responsabilidade do júri do Prémio Máxima Beleza & Perfumes. Em cada categoria, os três produtos ou serviços com maior votação do júri recebem a classificação de Nomeados, com a atribuição de um selo oficial enviado pela organização do Prémio Máxima Beleza & Perfumes. Aos vencedores em cada categoria será, igualmente, atribuído um selo oficial enviado pela organização.

Os produtos e serviços de cosmética e perfumes premiados poderão utilizar, tanto nas embalagens como em publicidade e promoção, o selo que os distingue como sendo galardoados com:

Nomeado – Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023;

Vencedor - Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023;

O júri reserva-se o direito de,

Poder incluir na votação qualquer produto, serviço, marca, linha ou perfume que não faça parte da lista enviada pelos concorrentes, decidindo em que categoria deverá incluí-lo, assim como integrar os produtos submetidos a concurso nas categorias que considerar mais adequadas.



O Júri poderá atribuir menções honrosas, devendo propô-las na reunião de votação para que sejam discutidas por todos os jurados.

A Direção do Prémio Máxima Beleza & Perfumes reserva o direito de não efetuar a competição em qualquer uma das categorias, caso a qualidade ou a quantidade dos produtos e serviços de cosmética e perfumes recebidos não sejam em número suficiente.

Todos os detalhes e questões não expressas neste regulamento serão decididas e comunicadas pela direção do Prémio.

A participação neste Prémio implica a aceitação das regras expressas no presente Regulamento e autorização de utilização dos dados pessoais para os fins exclusivos descritos nas condições de participação.



Inscreva-se aqui.