Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2023: Vote no seu preferido!

O júri da 33ª edição do Prémio Máxima Beleza e Perfumes já selecionou os melhores lançamentos de 2022. Eis os três finalistas de cada categoria. Agora, só falta escolher o seu favorito, que receberá o Prémio do Leitor by Intimissimi.