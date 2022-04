Prémio Máxima Beleza & Perfumes 2022: Top três dos finalistas

1. Rosto Perfeito – Produtos Para o Rosto

2. Olhos no Futuro – Produtos Para o Olhar

3. De Corpo e Alma – Produtos Para o Corpo

4. Perfumes Mais Surpreendentes do Ano

4.2 Perfumes Masculinos

4.3 Perfumes Unissexo

5. Herói da Maquilhagem - Produtos Essenciais na Nova Rotina de Make-Up

6. Melhores Ideias para Transformar Cabelos – Produtos para Cabelos







Champô de Limpeza Anti-Depósito de Metal, Metal Detox, L'Oréal Professionnel



7. Inovação em Beleza



Spray Bifásico Lipoalcoólico, Bioderma



Vinotherapie, Tratamento de Rosto no Spa, Caudalie



Beessential Oils, Bálsamo de Noite, Apivita



8. Fenómeno Verde – produtos amigos do ambiente



Barra de Limpeza Facial Naturally Clean Luminosidade, Nivea



Geleia de Água de Uva Hidratante Vinosource-Hydra, Caudalie



Waso Shikulime Mega Hydrating Moisturizer, Shiseido



9. Conquista Máxima



Por revelar.



10. Prémio Leitor



Por revelar.

