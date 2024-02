Conheça os membros do Júri do Prémio Máxima de Beleza e Pefumes

Rosário Mello e Castro, Diretora da Máxima

Deu os primeiros passos profissionais na Vogue Portugal, onde esteve mais de uma década, passando depois por títulos como a Visão e, mais recentemente, fixando-se na Máxima, onde procura repensar os valores e as causas do título histórico para o online, sempre com grande enfoque na Moda e na Beleza.



Manuela Cochito

Uma renomada dermatologista com uma carreira distinta. Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 1985, apresentou mais de 100 comunicações científicas em congressos nacionais e internacionais, além de possuir mais de 40 trabalhos científicos publicados em revistas especializadas. É a autora principal e coordenadora do livro Terapêutica Dermatológica em Ambulatório editado pela Lidel, e colabora regularmente em artigos de informação pública em várias revistas e meios de comunicação social. Membro ativo da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venereologia, da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia, da Academia Americana de Dermatologia, do Grupo Português de Dermatologia Cirúrgica, fundadora do Grupo Português de Dermatologia Cosmética e da Sociedade Portuguesa Interdisciplinar de Laser Médico.

Inês Rebelo

Oriunda de duas áreas distintas - artes visuais e engenharia - encontrou o seu verdadeiro propósito no negócio familiar, dedicando-se ao cuidado do outro desde 2008. Iniciou a formação como esteticista-cosmetologista, colaborando com algumas das melhores marcas de tecnologia e cosmética profissional. Em 2015, introduziu o conceito "menos é mais" e, no final de 2016, destacou-se como uma das primeiras facialistas portuguesas. Reconhecida pela abordagem única aos cuidados com a pele, Inês Rebelo combina criatividade e ciência para criar tratamentos faciais exclusivos, proporcionando resultados imediatos, eficazes e duradouros ao longo dos últimos 15 anos.



Miguel Matos

Perfumista e crítico de perfumes, destaca-se no mundo da fragrância com a sua própria marca, Miguel Matos Perfumes. Compondo fragrâncias para marcas de nicho, acumula um portfólio impressionante de 90 perfumes com a sua assinatura. Editor do site fragrantica.com, por mais de uma década, Miguel venceu dois Art and Olfaction Awards pelas suas composições e recebeu indicações para diversos prêmios, incluindo os Fragrance Foundation Awards, reconhecendo a sua contribuição única para a perfumaria.



Helena Margarida Ribeiro

Professora catedrática na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, responsável por diversas unidades curriculares e pelo curso de pós-graduação em e-learning "Cosmetologia Avançada". Com uma carreira que iniciou como formuladora na indústria cosmética e evoluiu para a docência universitária, Helena é uma avaliadora qualificada de segurança de produtos cosméticos. A sua pesquisa, destacada por dezenas de artigos, capítulos de livros, patentes e teses supervisionadas, concentra-se no desenvolvimento e caracterização de medicamentos e cosméticos, aplicando o conhecimento fundamental ao mercado.