Claro Não ilustra as novas fragâncias Mon Guerlain

A icónica fragrância Mon Guerlain, da Guerlain, idealizou três novos aromas para representar as múltiplas facetas femininas, para que cada combinação olfativa correspondesse a um tipo de personalidade feminina. Singularidade, Confiança e Paixão foram a palavras que inspiraram a criação das fragâncias Mon Guerlain Eau de Parfum Intense, Eau de Parfum e Bloom of Rose.

São fragâncias que simbolizam a feminilidade dos dias de hoje, que correspondem aos desejos de uma estética moderna, mas ao mesmo tempo personalizada para cada mulher. Foi dessa premissa que partiu o convite à ilustradora portuguesa Clara Silva, conhecida como Clara Não, natural do Porto, para que que retratasse as diferentes facetas femininas expressas nos três novos aromas da marca.

Atenta às questões feministas e naturalmente criatividade, a ilustradora criou três postais personalizáveis, que pretendem realçar a beleza do amor próprio, enaltecer que nenhuma mulher é igual e louvar a importância de fortalecermos a nossa autoestima. Nos três postais, a mulher é a personagem principal, e cada um deles pretende descrever e analisar os diferentes traços de identidade que estão pressentes nas três diferentes essências Mon Guerlain.

"É na aceitação da diferença que conseguimos chegar à igualdade. Somos todas diferentes, é algo que temos em comum. É importante mostrar que não há padrões em que nos temos de encaixar" explica Clara Silva, num comunicado oficial da marca. "Somos únicas, e é essa a magia de sermos quem realmente somos. Os aromas singulares dos perfumes Mon Guerlain vão de encontro a esse pensamento, por isso não poderia ter-me identificado mais."

Os cartões criados por Clara Não tiveram um papel importante para retratar o esforço da Guerlain, que está determinada em fazer mais e melhor em nome da beleza, mas também em nome de todas as mulheres. O objetivo destes postais, ao serem personalizáveis, é também permitir que diferentes mulheres se conectem e respeitem a diversidade de cada uma.

Com esta inovadora ideia, e com as novas essências Mon Guerlain, a marca recorda que é preciso colocar um pé no futuro, mas sem nunca esquecer o passado – afinal, falamos de uma marca, a Guerlain, fundada em 1828. No futuro, o desejo desta marca francesa é continuar a criar produtos de beleza para todas, procurando realçar a sua singularidade feminina e mantendo sempre o seu foco no mundo social do presente. Assim, e com estas novidades, a Guerlain preocupou-se em criar perfumes que pudessem ser passados para as gerações seguintes, mantendo o seu icónico frasco quadrilobado, mas acolhendo os aromas e os papéis sociais das mulheres de hoje, mais triunfantes, independentes e cintilantes que nunca.