Por Máxima, 11:09

Debruçado sob o Douro e alojado entre as históricas caves do vinho do Porto, o The Yeatman Hotel é uma das referências do turismo vinícola de luxo. É, também, o local do único SPA Caudalie da região, que utiliza os excepcionais poderes das vinhas associados à Cosmética. O lançamento do mais recente resultado da pesquisa Caudalie em colaboração com o renomado Dr. David Sinclair, da Escola de Medicina de Harvard, Premier Cru Le Sérum, foi a ocasião ideal para lançarmos um desafio a leitoras da Máxima: o de experimentar a linha completa durante um mês. E o The Yeatman foi o palco de eleição para uma agradável troca de impressões sobre essa experiência num final de tarde descontraído, onde o tema principal foi a beleza da pele.

"O cuidado anti-envelhecimento absoluto… Criei a gama Premier Cru à imagem de um grande vinho. Reflexo de séculos de experiência dos homens e do seu trabalho minucioso ao serviço de uma qualidade infalível e de uma incessante busca da perfeição." Mathilde Thomas, fundadora da Caudalie, explica as raízes da linha premium da marca, criada há nove anos. Após cinco anos de pesquisa com o Dr. David Sinclair, e uma descoberta inovadora, surge Premier Cru Le Sérum com uma nova patente exclusiva. Graças ao complexo patenteado Vinergy, este sérum revitaliza intensamente a pele que infunde de energia para corrigir os sinais do envelhecimento, com eficácia comprovada sobre as rugas instaladas, a falta de firmeza e as manchas. Sem parabenos ou ingredientes de origem animal, os restantes membros da família Premier Cru também foram reformulados para uma eficácia ainda maior, combinando os mais avançados ingredientes de Caudalie.





Na primeira pessoa

"Já usava o tratamento antimanchas Vinoperfect, da Caudalie, e era fã dos tratamentos faciais do SPA da marca. Por isso tinha imensa curiosidade em relação a esta linha e a minha pele adaptou-se muito bem a estes produtos." Vanessa Andrade "Gostei muito da consistência e do aroma dos produtos. Foi o meu primeiro contacto com a marca e notei a pele mais luminosa após um mês de utilização." Constança Rebelo de Andrade "Já era cliente Caudalie, há muito tempo, mas ainda não tinha experimentado estes produtos e como tenho uma pele mista costumo ter cuidado com as texturas que escolho. Adorei o Le Sérum, em todos os aspectos." Graça Montenegro "Confesso que não costumo utilizar produtos específicos para o rosto e, por curiosidade, decidi aceitar este convite para experimentar a linha Premier Cru. A sensação de hidratação é imediata e são produtos de rápida absorção. Adorei este trio." Carmo Pinto da Silva Trigueiros "Confesso que já conhecia a marca, mais até a nível de corpo, e tinha expectativas muito elevadas em relação aos produtos de rosto. Não desiludiu pois a rotina Premier Cru utilizada em conjunto potencia os resultados. Além disso, é rápida e prática ." Carla Manuel Gomes

Premier Cru em números

78% das voluntárias acharam que a pele ganhou em vitalidade após sete dias a utilizar Le Sèrum

80% das voluntárias acharam que a pele ficou mais firme após sete dias

7 vezes mais eficácia nas rugas, usando em conjunto Le Sérum e La Crème







Premier Cru Le Sérum, Caudalie Beleza a Norte