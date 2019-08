Nail art para se inspirar e testar este verão

Percorremos o Instagram em busca de inspirações para a manicure deste verão. Desde Naomi Yasuda, nail artist que cuida das mãos de celebridades como Madonna, Lady Gaga, Céline Dion e Bella Hadid até Jin Soon Choi, a coreana que conquistou Nova Iorque e atualmente é responsável pelos editoriais das principais marcas de beleza, ou as apostas de beleza das modelos como Gigi Hadid e Adwoa Aboah. Confira na fotogaleria as nossas sugestões.