‘Euphoria’, da HBO, transforma a maquilhagem experimental em fenómeno

A maquilhagem ousada e experimental tem sido uma parte constante do universo das semanas de moda. Porém, um fenómeno televisivo foi capaz de trazer essa tendência para o dia a dia. A série de televisão Euphoria, da HBO, chamou a atenção, não só pela história e personagens – com a participação de Zendaya, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Barbie Ferreira –, como lançou uma tendência mundial no que diz respeito à maquilhagem dos olhos.

A maquilhadora líder do programa, Doniella Davy, fez um trabalho elogiável ao inserir maquilhagem divertida e não convencional – que antes só se via nas passerelles – numa abordagem mais acessível. Através do elenco, viu-se como a make-up pode ser um meio poderoso de autoexpressão. E o facto de serem adolescentes hiperrealistas a fazê-lo tornou tudo mais relacionável. Ou seja, se elas conseguem acordar todas as manhãs e fazer estes visuais antes de saírem para as aulas, todas nós podemos.

O impacto cultural de Euphoria é inegável e a série, com apenas oito episódios, está a ajudar a normalizar essa visão da beleza, tornando as pessoas mais abertas do que nunca a experimentar colorir os olhos. E não nos podemos esquecer que estamos num momento em que os Millennials e a Geração Z estão a investir cada vez mais em Beleza. "Expresse-se através da maquilhagem, da forma que quiser, a todo o momento, independentemente do que o mainstream diz e de quais são os papéis convencionais de género", escreveu Davy no seu perfil de Instagram sobre o trabalho realizado na série.

O fenómeno transformou-se filtro do Instagram

Um fã resolveu ir além dos looks feitos em casa e criou filtros personalizados do Instagram que imitam 10 visuais para os olhos com cores vivas e brilho, da mesma maneira que se vê em episódios de Euphoria. Igor Saringer, um brasileiro de 23 anos, inspirou-se no trabalho de Doniella Davy, e opções não faltaram, já que Doniella criou, apenas no episódio três, 15 maquilhagens para uma só personagem: Jules.

Esta não foi a primeira vez que Igor criou para o Instagram. Os seus filtros já chegaram a mais de 2 mil milhões de pessoas na rede social. "É surreal ver esse número, sabendo que comecei de forma simples e só querendo criar algo diferente para mim", contou à Máxima, afirmando que credita o seu sucesso também ao facto de algumas celebridades e influenciadores usarem os filtros, que acabam por espalhar-se facilmente e a ganhar mais downloads diariamente.

Igor Saringer, o brasileiro de 23 anos que criou os filtros do Instagram personalizados da série 'Euphoria'



Saringer produz conteúdos para o seu canal do YouTube e começou a editar vídeos aos 12 anos. Hoje, é o primeiro influencer do Brasil a ter opções de filtro no seu próprio perfil. "Poucas pessoas sabem que para criar esse tipo de conteúdo realmente bem é preciso, além da criatividade, alguns conhecimentos como lógica, 3D e animação", explica-nos. As suas inspirações vêm de músicas, séries de televisão e um pouco de todo o universo do entretenimento. "Este filtro vai render boas novidades em breve", adiantou-nos.

Saringer cria novos filtros semanalmente e já trabalhou com marcas como a Disney, por causa dos 85 anos do Pato Donald – num filtro que permite vestir a sua roupa e boina – e com a Mauricio de Sousa Produções, a propósito do lançamento do filme Turma da Mônica: Laços (2019), um live-action dos desenhos infantis da Turma da Mônica. Igor contou à Máxima que nunca veio a Portugal. "Conheço alguns países da Europa, mas não tive ainda a oportunidade de me aventurar por aí. Adoraria conhecer a cultura, a comida, a música, fazer muitas fotos, vlogs e claro, quem sabe, um filtro no melhor estilo português", riu-se.

Para desbloquear os filtros de maquilhagem criados por Saringer, tudo o que precisa fazer é seguir a sua conta do Instagram.