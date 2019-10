Percorremos ospara antecipar as melhores tendências para asda estação fria. O resultado são unhas com designs inesperados, metalizados, cores diferentes em cada dedo e até constelações. Destaca-se o trabalho de, nail artist de várias celebridades, e a manicure favorita de Blake Lively . Veja as nossas sugestões na fotogaleria.