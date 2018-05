Por Máxima, 18:00

A segunda edição da Máxima Beauty Summit reuniu cerca de 5.000 pessoas no Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa, de 18 a 19 de maio. Antes do evento, decorreu a entrega do Prémio Máxima de Beleza & Perfumes 2018, uma cerimónia fechada ao público que há 29 anos distingue os melhores produtos de beleza lançados no mercado e que conta com os representantes das marcas.

Pela passadeira vermelha passaram celebridades como Alexandra Lencastre, Adriane Garcia, Jani Gabriel, Liliana Campos, Cristina Esteves, Carina Caldeira ou Teresa Tavares. E este ano foram mais de 3.500 os beauty bags oferecidos pela Máxima.

Os Beauty Talks deste ano contaram com nomes como as atrizes Paula Lobo Antunes, Cláudia Vieira e Joana Solnado, a ceramista Anna Westerlund, a atleta Sara Carmo e a influencer Mafalda Sena, por exemplo. No sábado, as grandes novidades foram as duas aulas de Pilates oferecidas pela SPRY com a professora Inês Santos.

Entre as Talks, as pessoas aproveitaram para circular pelos stands das marcas. Na Wiñk, por exemplo, era possível arranjar-se as sobrancelhas por metade do preço normal. Na Caudalie, faziam-se diagnósticos de pele personalizados, com oferta de amostras. Quem passou pelo corner da Philips pôde conhecer e testar os seus produtos de beleza. A The Body Shop apresentou o seu mais recente hidratante, os Body Yogurts, a Sun & Vegs ofereceu três opções das suas saladas frescas e a Tetley convidou à prova dos mocktails de chá. A Nails4’Us, por sua vez, esteve a fazer aplicação de verniz gel com desconto. Estes são apenas alguns dos exemplos do que as cerca de 30 marcas realizaram durante os dias em beleza.

Encontramo-nos no ano que vem com mais novidades.